Kurti: U sekuestruan qindra armë dhe municione, operacioni po vijon! Bashkëpunim me KFOR dhe EULEX

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti shkruan në platformën ‘X’ se operacioni kundër terroristëve të armatosur në Zveçan është në vijim dhe se janë konfiskuar qindra armë dhe municione.

Ndër të tjera Kurti shton se Policia e Kosovës mbetet në bashkëpunim të ngushtë me KFOR-in dhe EULEX-in.

“Në operacionin e sotëm kundër terroristëve të armatosur, Policia e Kosovës, konfiskoi qindra armë dhe municione, duke përfshirë pajisje të rënda ushtarake, si mitralozë, granata e të tjera. Policia jonë mbetet në bashkëpunim të ngushtë me KFOR-in dhe EULEX-in. Operacioni është në vazhdim”, ka shkruar Kurti.

Në një intervistë për Klan Kosovën, drejtoresha e Spitalit të Mitrovicës, Luljeta Zhubi tha se në mbrëmje një pjesëtar i policisë së Kosovës ka kërkuar ndihmë mjekësore.

Sipas saj ai kishte copa predhash në abdomen (bark) të cilat i janë larguar me operacion. Ajo bëri me dije se polici është jashtë rrezikut për jetën.

“Në orët e mbrëmjes ka ardhë edhe një pjesëtar i policisë me copa të predhave në pjesën e abdomenit dhe është ndalur në spitalin tonë dhe porsa është kryer ndërhyrja operative ndaj tij dhe operacioni është kryer me sukses, janë larguar ato copat e predhave. Gjendja e tij është jashtë rrezikut për jetë. Edhe dy të tjerë kanë qenë poashtu me lëndime të lehta dhe pas marrjes së terapisë dhe ndihmës së parë janë liruar për kujdes shtëpiak”, tha Zhubi.