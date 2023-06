Kush do e gëzojë pasurinë rreth 7 mld euro, të ‘perandorit’ Silvio Berluskoni…

Trashëgimia e Silvio Berlusconit është një fotografi e jetës së tij si sipërmarrës dhe ka asete që vlerësohen në 6.8 miliardë euro.

Pasuri të paluajtshme dhe kompani të mëdha të krijuara nga e para (Mediaset dhe Mediolanum me Ennio Doris). Më pas ai shtoi Mondadorin dhe pasionin e tij për sportin ndër vite, fillimisht me Milanin dhe tani me Monzën. Fininvest me vlerën e saj neto prej 4.9 miliardë euro në pasqyrat e fundit financiare që njihen, të cilat janë të vitit 2021 dhe divitentët e shpërndarë për familjen vitin e kaluar në rreth 150 milionë euro.

Berlusconi ka 61%, pjesa tjetër është në duart e 5 fëmijëve të tij. Por sa është vlera e të gjitha pronave dhe llogarive bankare që kalorësi lë trashëgim?

4 miliardë mund të arrihen me vlerësime mjaft të besueshme dhe konservatore. Le të shohim se çfarë përfshihet në portofolin e ish-kryeministrit, duke përfshirë detajet.

Pronat e Berlusconit

Supervilat nga Certosa di Porto Rotondo, me vlerë 259 milionë euro, te “Lampara” në Kanë. 170,000 euro të ardhura në ditë, të llogaritura në 2,000 ditët e fundit falë aktiviteteve të Fininvest. Një Audi A6 i vjetër i vitit 2006 dhe të drejtat për njëqind filma historikë duke përfshirë “Peppone-Don Camillo” dhe “Tre Ditët e Kondorit”.

Prona në Porto Rotondo që i përkiste themeluesit të Playmen dhe tani është “inkorporuar” në kompleksin Villa Certosa. Cinema Fiamma në Romë u shit për 3.1 milionë euro vitin e kaluar një fondacioni që buron nga Ministria e Kulturës.

Nga këta shembuj është e qartë se perandoria ka një mijë derivate. Deklaratat në Parlament janë mjaft të përgjithshme. Ato na tregojnë se të ardhurat e tij në 2021 ishin në shifrën rekord prej 50 milionë euro.

Në moshën pothuajse 86-vjeçare më 29 shtator ai u rikthye në garën elektorale, me 93.7 milionë euro që iu depozituan në llogarinë e tij bankare në formë dividenti dhe 63 milionë të tjera iu kthyen Arcore nga një kredi e dhënë në një filial, shifra që së bashku bëjnë 156 milionë euro.

Tre degët e perandorisë së kalorësit ndahen në shtëpitë e banimit që kapin një vlerë nga 100 deri në 150 milionë euro.

Dega e dytë është ajo e vilave të pushimit dhe investimeve të tjera në prona të paluajtshme, që vlerësohen në 500 milionë euro dhe janë menaxhuar në dekada nga katër profesionistë absolutisht të besuar nëpërmjet një sërë kompanish që përfshihen te Dolcedrago.

Dega e tretë, e vetmja që nuk djeg cash por prodhon sasi të mëdha, është Fininvest, kompania me dividente të arta falë aksioneve në Mediaset, Mondadori, Mediolanum etj… 61% e kontrolluar nga Berluskoni, me pjesën e mbetur të ndarë në mënyrë të barabartë midis pesë fëmijëve.

Kasaforta e Fininvest

Aty ku bashkohen dy brezat e familjes është pikërisht kasaforta e Fininvest, ose e njohur si motori i perandorisë. Ish-gratë dhe shoqërueset nuk kanë hyrë kurrë atje, vetëm Silvio dhe fëmijët e tij. Dikur, shumë vite më parë, edhe vëllai i tij Paolo, i cili më vonë u largua. Ishte epoka e 22 kompanive të mbrojtura nga të besuarit. Sot struktura e kontrollit është tërësisht italiane. Presidentja për shumë vite ka qenë Marina Berlusconi dhe bordi i drejtorëve është një përzierje e familjes dhe menaxherëve, duke përfshirë besnikët Adriano Galliani dhe Salvatore Sciascia.

Themeluesi sigurisht ka planifikuar balancat e ardhshme në detaje. Marina dhe Pier Silvio kanë nga 7.65% secili përmes pronave të tyre personale, ndërsa Barbara, Luigi dhe Eleonora kanë mbledhur aksionet e tyre (21.4%) në një kompani të përbashkët. Fininvest ka pasuri të patundshme, kontrollon kompaninë Alba e cila menaxhon avionët dhe helikopterët, klubin e futbollit Monza, Teatrin Manzoni por mbi të gjitha mban investime të konsiderueshme kapitali në tre kompanitë e listuara MediaForEurope-Mediaset (50%) selia e regjistruar e të cilave u transferua në Holandë në 2021, Banca Mediolanum (30%) dhe Mondadori (53%). Nga dy të parat vjen, në formë kuponësh, një pjesë e madhe e ‘benzinës’ që ushqen sistemin. Kjo është arsyeja pse këtu luhet loja e vërtetë e trashëgimisë. Në vitin 2021 Fininvest kishte një xhiro prej 3.8 miliardë eurosh me një fitim prej 360 milion euro.

Trashëgimia e Silvios

Para së gjithash, Villa San Martino në Arcore, rezidenca e tij për gati 50 vjet, e cila ka sipërfaqe 3500 metra katrorë, e blerë nga Cavaliere në vitet 1970 nga njëzet e tre vjeçarja Anna Maria Casati Stampa (pronare e pronës pas vetëvrasjes së nënës dhe babait të saj), i ndihmuar në transaksion nga avokati Cesare Previti. 6 km larg, ende afër parkut dhe hipodromit të Monzës, ndodhet Villa Belvedere (Macherio), e blerë në një ankand në 1988 nga Provinca e Milanos. Atje në Macherio, ish-gruaja e tij Miriam Bartolini jetoi për një kohë të gjatë para divorcit të tyre. Një nga strehimoret e preferuara të Berlusconit jashtë Brianza është Villa Campari në liqenin Maggiore, në Lesa, jo shumë larg shtëpisë që dikur i përkiste Mike Bongiorno. Vila ka 30 dhoma, një park të mrekullueshëm, bar të krehur mirë dhe një marinë private.

Vila u ndërtua në fund të shekullit të 19-të nga patrioti Risorgimento dhe senatori i Mbretërisë së Italisë Cesare Correnti, i cili vdiq pikërisht brenda atyre mureve në vitin 1888. Më pas, Vila e atëhershme Correnti u ble nga familja e të famshmit që u riemërua Villa Campari. Berlusconi e shtoi atë në koleksionin e tij në vitin 2008. Në mars 2011, pasi zbarkoi në Lampedusa e rrethuar nga emigrantët, kryeministri i atëhershëm, mes premtimeve të ndryshme (një fushë golfi dhe kazino “e domosdoshme” në ishull) njoftoi marrëveshjen e tij të re të pasurive të paluajtshme.

Çmimi? Top sekret edhe nëse vila e stilit të viteve ‘70, e ndërtuar nga një aristokrat sicilian, ofrohet në internet për 1.5 milion (250 metra katrorë, tetë dhoma, kopsht i madh). Në fillim të gushtit, kreu i Lega Nord Matteo Salvini ishte i ftuar për disa ditë në Villa Due Palme. Në Antigua, në Karaibe, Berlusconi ka dy prona të tjera të patundshme. Të regjistruara direkt në emrin e tij janë gjithashtu një Audi A6 dhe tre jahtet Magnum 70 «Sweet Dragon» i vitit 1990, «San Maurizio» i vitit 1977 dhe varka me vela «Principessa Vai Via» e vitit 1965. Pjesa tjetër e portofolit të Berlusconit është investime në kapital në disa kompani.

Vilat e Dolcedrago

Mund të vlerësohet se më shumë se gjysmë miliardë asete menaxhohen nën ombrellën e Dolcedrago, një kompani mbajtëse e investimeve në pasuri të paluajtshme ku bëjnë pjesë Essebi Real Estate, Immobiliare Dueville, Brianzadue dhe Immobiliare Idra. Kjo është baza e “operacioneve konfidenciale”, ku profesionistët e besuar me bazë në Segrate kujdesen për punët personale të Kavalierit.

Berlusconi zotëron 99.5% të Dolcedrago, thërrimet i përkasin Pier Silvio dhe Marina Berlusconi, fëmijë që ai pati në martesën e tij të parë me Carla Dall’Oglio.

Marina ka një vilë të mrekullueshme në Châteauneuf-de-Grasse, në brendësi të Bregut Azur midis Antibes dhe Kanës dhe nëna e saj zotëron një pjesë të vogël. Në Mars 2020, me valën e parë të Covid-it, Berluskoni u strehua pikërisht atje për disa javë.

La Lampara e Kanës

Në Kanë del sërish portofoli i Dolcedrago dhe ka një tjetër vilë luksoze.

Vila “La Lampara” është një xhevahir prej 500 metrash katrorë plus 2 mijë metër katror kopsht me pishinë dhe pamje nga deti. Ajo u ndërtua nga Marquis George De Cueves, bashkëshorti i Margaret Rockefeller dhe që atëherë ka ndryshuar pronar disa herë.

Një nga kompanitë e pasurive të paluajtshme të kontrolluara nga Dolcedrago e liderit të Forza Italia bleu “La Lampara” për 3.55 milionë euro. Sot vila ka dalë në shitje dhe vlera e tregut është 8.1 milionë euro.

Vila Certosa

“Qershia mbi tortë” megjithatë është padiskutim Villa Certosa në Sardenjë. Vila në Porto Rotondo është vendstrehimi i Silvio Berluskonit në zemër të Costa Smeralda. Ajo u ble në vitet shtatëdhjetë, më pas u rindërtua plotësisht dhe u zgjerua. Në kohën e kryeministrit Berlusconi klasifikohej si “vend alternativ i sigurisë maksimale për sigurinë e kryeministrit”. Këtu kanë kaluar të ftuar të shquar, nga Vladimir Putin e deri te George W. Bush.

Një vlerësim teknik i datës janar 2021 tregonte një vlerë prej 259,373,950 euro. Një dokument absolutisht i besueshëm sepse është i nënshkruar nga Francesco Magnano, topografi i besuar i Kavalierit. Vila Certosa vështirë se do të ndahet mes të gjithë fëmijëve edhe pse ka hapësirë të bollshme: 68 dhoma, 181 metra katrorë vetëm garazh dhe 174 vende parkimi. Në vitin 2009 u fol për një ofertë nga Emiratet e Bashkuara Arabe në vlerën e 450 milionë dollarëve për Villa Certosa, ndërsa vitin e ardhshëm sipas shtypit spanjoll thuajse u krye shitja e saj te një sipërmarrës iberik për 400 milionë euro dhe më pas në 2015 do të ishte vetë Berluskoni që do t’i tregonte bukuritë e rezidencës djalit të mbretit të Arabisë duke i kërkuar 500 milionë euro për vilën.

Prona të tjera të paluajtshme

Duke rrëmuar në arkipelagun Dolcedrago, dikush identifikon edhe “16 njësi të pasurive të paluajtshme” të tjera në zonën e Milanos, të cilat, përfshirë tokën, janë të regjistruara në një vlerë prej 16 milionë euro. Dhe deri tani pronat janë 100% të Dolcedrago, ose më mirë le të themi në emrin e Silvios. Por më pas është rasti unik i kompanisë Brianzadue ku arkitekti Ivo Redaelli (40%) ndan një portofol të pasurive të paluajtshme me vlerë rreth tridhjetë milionë me Berlusconi (60%) ku spikat Villa Sottocasa në Monza, e ndërtuar në fund të shekullit të 18-të dhe e blerë në 2018 për 2.5 milionë euro.

Jo shumë larg, në Lesmo, një tjetër pronë e mrekullueshme përfundoi në portofolin e kavalierit. Villa Gernetto, ku shpesh organizohen takime institucionale. Pikërisht aty përballë ish-bashkëshortes së tij Veronica Lario bleu Villa Sada. Në Romë, Berlusconi bleu në 2001 dhe më pas rinovoi Villa Zeffirelli në Appia Antica e cila vitet e fundit ishte bërë selia e tij romake. Por shpirti i ndërtuesit dhe zhvilluesit të pasurive të paluajtshme e bëri që të blinte toka në Olbia dhe Brianza, dhjetëra prona midis Romës dhe zonës së Milanos dhe mbi të gjitha 116 hapësira parkimi në Milano Due, qendër në Segrate, ku gjithçka filloi me Edilnord në vitet ’70.