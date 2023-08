Kush e vrau presidentin Kennedy? Teoria intriguese që na jep regjisori Nolan në filmin “Oppenheimer”

Vdekja e John Fitzgerald Kennedy mbetet edhe sot e kësaj dite një mister i pazgjidhur. Pavarësisht teorive dhe gjyqeve të ndryshme që ekzistojnë rreth figurës së ish-presidentit, e vërteta absolute ende nuk ka dalë në dritë dhe kushedi nëse nuk do të dalë kurrë. Ndodhi më 22 nëntor 1963.

Pavarësisht ideve që Christopher Nolan na ekspozon në Oppenheimer, tashmë kishte të tjerë që u përpoqën të trajtonin vrasjen e demokratit. Nëse historia na ka mësuar diçka, është se kushdo mund të vritet.

Oliver Stone na la një kasetë të mrekullueshme në 1991 me JFK, në të cilën Kevin Costner kërkon me çdo kusht të vërtetën rreth çështjes. Vrasja e Kenedit, nga viti 2013 dhe JFK ‘Case Revisited’ në 2021 ishin qasje të tjera për vrasjen në fjalë. Kinemaja na ka lënë trashëgim disa dokumente dhe Oppenheimer ka qenë i fundit prej tyre. Informacioni i mëposhtëm përmban spoilerë për filmin, por nëse ju pëlqen historia, vazhdoni.

Kush e vrau Kenedin?

Robert Downey Jr., luan si Lewis Strauss, një nga figurat kryesore në zhvillimin e armëve bërthamore gjatë Luftës së Dytë Botërore. Ai paraqitet si një djalë llogaritës dhe hakmarrës, i vendosur për të shuar armiqtë e tij, në këtë rast Robert Oppenheimer (Cillian Murphy).

Megjithatë, karriera politike e Strauss përfundoi me tre vota kundër, gjë që e pengoi atë të bëhej Sekretar i Tregtisë i Shteteve të Bashkuara. Kush ka vendosur të ndryshojë mendje?, pyet antagonisti i supozuar i filmit.

Njëri është një senator i ri, që nuk i pëlqente mënyra se si e trajtoi Oppenheimerin, një John Fitzgerald Kennedy. Edhe pse është vetëm pak sekonda film, është një element që nuk duhet të vijë në mendje. Në American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’, libri i Kai Bird dhe Martin J. Sherwin, mbi të cilin ai bazoi skenarin e tij, nuk përmendet asgjë për John Fitzgerald Kennedy. Nolan nuk është aspak budalla dhe nuk duket të jetë një opinion i lehtë, kushedi nëse ka hapur një derë të re në rastin JFK.