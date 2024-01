Një ndër më të kërkuarit në SHBA, kush ishte lideri i Hamasit që u vra në Bejrut

Një sulm me dron në periferinë jugore të Bejrutit, Dahiyeh, një bastion i Hezbollahut, vrau të martën zyrtarin e lartë të Hamasit, Saleh al-Arouri.

Droni goditi një zyrë të Hamasit, duke vrarë gjashtë, njoftoi agjencia shtetërore e lajmeve libaneze.

Saleh al-Arouri ishte një ndër njerëzit më të kërkuar në Amerikë.

Hamasi konfirmoi vdekjen e Salah al-Arourit dhe e quajti atë një “vrasje frikacake” nga Izraeli, duke shtuar se sulmet kundër palestinezëve “brenda dhe jashtë Palestinës nuk do të kenë sukses të thyejnë vullnetin dhe stabilitetin e popullit tonë ose të minojnë vazhdimësinë e rezistencës së tij të guximshme”.

“Kjo dëshmon edhe një herë dështimin e tmerrshëm të këtij armiku për të arritur ndonjë nga qëllimet e tij agresive në Rripin e Gazës,” tha organizata.

Pas lajmit për vdekjen e al-Arurit, xhamitë në Arura, në veri të Ramallah, janë në zi për vdekjen e tij dhe këtë të mërkurë është thirrur një grevë e përgjithshme.

#Hamas confirms al-Arouri is dead

Hamas deputy political leader Saleh al-Arouri was one of the most wanted people in #America, with informants receiving $5 million for information about him.https://t.co/CFj5bsMCIB pic.twitter.com/R0pCMcS0ZD

— Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) January 2, 2024