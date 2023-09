Ky do jetë formacioni i mundshëm i Shqipërisë nesër

Kombëtarja kuqezi është gati për përballjen e rëndësisë maksimale ndaj Republikës Çeke. Lojtarët e Shqipërisë u stërvitën për herë të fundit në prag të takimit ndaj kryesuesve të grupit E. Në ambientet e stadiumit ku do të zhvillohet ndeshja, “Fortuna Arena”.

Në seancën e drejtuar nga trajneri Sylvinho dominoi klima pozitive. Teksa lojtarët u shfaqën shumë të qetë në prag të një ndeshjeje që mund të jetë shumë domethënëse për fatet e rrugëtimit kuqezi në eliminatoret e Euro 2024.

Për sfidën e së enjtes, Supersport ka mësuar edhe formacionin e mundshëm që do të aplikojë Sylvinho për përballjen ndaj Çekisë. Bëhet fjalë për një formacion 4-3-3. Dhe pavarësisht shumë sugjerimeve të reja në ditët e fundit rezulton se tekniku brazilian do të hedhë në fushën e lojës të njëjtët lojtarë si në ndeshjen ndaj Ishujve Faroe. Sfidë e fituar me rezultatin 3-1 nga Shqipëria.

Në këtë mënyrë, për ndeshjen ndaj Republikës Çeke, pritet që Etrit Berisha ta nisë nga minuta e parë në portë. 34-vjecari vjen pas një momenti të mirë, pasi të dielën luajti si titullar me Empolin ndaj Juventusit. Ku priti edhe një penallti. Në repartin e mbrojtjes do të jenë të vendosur, Elseid Hysaj, Ardian Ismajli, Berat Gjimshiti dhe Mario Mitaj.

Mesfusha do t’i besohet Ylber Ramadanit, i cili ka bërë paraqitje mjaft të mira me Leccen. Si dhe Kristjan Asllanit dhe Nedim Bajramit. Ndërkohë që edhe sulmi do të jetë i njëjtë si në Torshavn. Me Taulant Seferin dhe Jasir Asanin nga krahët, dhe Sokol Cikalleshin në qendër si pikë referimi.

Dilema e madhe për Sylvinhon mbetet krahu i majtë i sulmit. Pasi Myrto Uzuni është në balotazh me Seferin për vendin e titullarit. Gjithsesi situata do të vlerësohet deri në fund nga trajneri. Dhe më pas do të vendoset se cili nga lojtarët do të startojë nga minuta e parë.

Kombëtarja kuqezi ka kryer me sukses të gjitha përgatitjet e mundshme para ndeshjes me Çekinë. Dhe me përfundimin e seancës së fundit stërvitore, i gjithë fokusi zhvendoset për përballjen e së enjtes në “Fortuna Arena”. Ku Shqipëria do të zhvillojë një prej pesë finaleve të mbetura.