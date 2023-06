Veriu i Kosovës tronditet nga shpërthimet, Blinken telefonon Kurtin: Të zbatohet plani i BE-së

Nuk ka qetësi në veri të Kosovës.

Gjatë mbrëmjes së djeshme janë raportuar dy shpërthime të njëpasnjëshme në lagjen e boshnjakëve.

Policia njofton se nuk ka persona të lënduar por dëme materiale të dy mjeteve të parkuara në këtë zonë.

Në vendin e ngjarjes, Policia ka nisur hetimet për të rënë në gjurmët e autorit.

Gjithashtu, një sulm me granatë është raportuar gjatë mbrëmjesë së djeshme në Mitrovicën e Veriut. Mjeti shpërthyes është hedhur në oborrin e komunës. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësi i policisë, Baki Kelani i cili njofton se si pasojë e hedhjes së granatës ka pasur dëme materiale në dy makina zyrtare. Rasti është referuar si “kryerja e veprës terroriste”.

Ndërkohë, Sekretari amerikan, Antony Blinken bën me dije se së fundmi ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, të cilit i ka kërkuar de-përshkallëzimin e situatës në Veri dhe kthimin e menjëhershëm në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian.

Ai thekson se plani prej tre pikash, i propozuar nga BE është rruga e vetme drejt normalizimit të marrëdhënieve mes palëve.

“Fola me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti për të nxitur de-përshkallëzimin në veri të Kosovës dhe një kthim të menjëhershëm në dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Plani me tre pika i BE-së është rruga përpara”, shkruan ai.

Lidhur me bisedën telefonike ka reaguar edhe zyra e Kryeministrit. Në njoftim thuhet se Kurti dhe Blinken folën për gjendjen në katër komunat veriore të Kosovës. Kryeministri i Kosovës ka thënë se zgjedhjet e reja duhen paraprirë nga sundimi i ligjit. U fol edhe për ekstremistët e dhunshëm që sulmuan ushtarët e KFOR-it, Policinë e Kosovës e gazetarët.

Today I spoke with Kosovan Prime Minister @albinkurti to urge de-escalation in Kosovo’s north and an immediate return to the EU-facilitated Dialogue. The EU’s three-point plan is the way forward.

