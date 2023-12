Lajçak thotë se po përgatitet për raundin e ri të bisedimeve për dialogun Kosovë-Serbi

I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka paralajmëruar se në Bruksel po përgatiten për raundin e ri të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë në nivel kryenegociatorësh.

Përmes një postimi në Facebook, Lajçak ka shkruar për marrëveshjen e arritur në mes të KEDS’it dhe Elektroseverit për furnizimin me energji elektrike në komunat në veri të Kosovës.

“Duke e mbyllur javën me lajme të mira, dje dy kompanitë KEDS dhe Elektrosever nënshkruan kontratën e shumëpritur komerciale. Ky është një hap i rëndësishëm në zbatimin e Udhërrëfyesit për Energjinë të lehtësuar nga BE dhe nënkupton progres në rrugën e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Më konkretisht, Elektrosever do të fillojë furnizimin me energji elektrike për katër komunat veriore të Kosovës me shumicë serbe, gjë që do t’i japë fund praktikës aktuale të parregulluar”, ka shkruar Lajçak.

“Ditët e fundit kam qenë i zënë në Bruksel, ku së bashku me ekipin tim po përgatiteshim për diskutimet e ndara të ardhshme me kryenegociatorët e të dyja palëve. Kam pasur gjithashtu një sërë diskutimesh dhe angazhimesh të hollësishme. Të mërkurën, pata një shkëmbim të hapur me anëtarët e Komisionit të Çështjeve të Bundestagut gjerman, të cilët po vizitonin zemrën e institucioneve tona të BE-së. Ne diskutuam për momentin e ri për zgjerimin e BE-së dhe i informova për gjendjen e lojës në Dialog dhe hapat e ardhshëm. Unë jam mirënjohës për mbështetjen e fortë gjermane në punën time, angazhimin e tyre në Ballkan dhe avokimin e tyre për të ardhmen evropiane të të gjithë rajonit.

Nga fundi i javës, më ftuan të flas në një panel të organizuar si pjesë e Samitit vjetor të Miqve të Evropës – BE-Ballkani Perëndimor në Bruksel. Në fjalën time theksova se BE-ja për herë të parë pas një kohe është gati për zgjerim. Është koha për të shfrytëzuar mundësinë për të çuar përpara integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor. Të premten u takova me Ambasadorin e SHBA-së në Serbi Christopher Hill. Është gjithmonë e dobishme të krahasoni shënimet dhe të planifikoni hapat e ardhshëm. I jam mirënjohës për bashkëpunimin e shkëlqyer BE-SHBA në Dialog”, ka thënë më tej Lajçak.

p.k\dita