Lajthit kanali i Berishëve, i turret Veliajt edhe për shkollat shqip në Preshevë e Bujanoc (!)

Pas ndertimit te nje shkolle në Preshevë, Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj i premtoi kryetarit të Keshillit Komunal të Bujanocit, ndihmë financiare për rehabilitimin e palestres ku studiojnë dhjetra fëmijë shqiptarë te Lugines se Presheves.

Por, ky investim nuk është pritur mirë nga familja e Sali Berishes, e cila është nën akuzë nga SPAK për korrupsion.

Përmes televizionit te familjes, Berisha është shprehur kundër ndihmës së premtuar nga Veliaj për shqiptarët në Bujanoc për rikonstruksionin e mjediseve te shkollës.

“Erion Veliaj le të ndërtojë shkolla për mijëra fëmijë të Tiranës të cilët në zona banimi me popullsi mbi 100-mijë banorë nuk kanë as shkolla, as çerdhe, siç janë zona e Astirit e deri te Liqeni i Thatë. Por Veliaj nuk ndërton shkolla e çerdhe në Tiranë…”(!) – shkruan Syri në faqen online.

Ky nuk është qëndrimi i parë i Berishës që bie ndesh me interesat kombëtare, veç të baltosë me se të mundet “armikun” politik brenda vendit. Por të thuash që Veliaj nuk ka ndërtuar shkolla në Tiranë është për të qeshur.

Kurrë ndonjëherë më herët nuk ka patur një investim dhe interes të tillë për shkollat se në vitet e drejtimit të Tiranës nga Veliaj.

“Një shifër historike që dua ta përsëris… Sepse ndonjëherë me cinizmin që na ka kapluar nuk arrimë dot të përjetojmë lajmet e mira, por ky është vertet një lajm i mirë, sepse janë 40 shkolla të ndërtuara nga fillimi dhe 29 shkolla të rikonstruktura, një investim serioz dhe për një vend europian, jo më rajonal…” – shkruan aktivisti i njohur Leart Kola në një shënim në DITA lidhur me këtë temë.

n.s. / dita