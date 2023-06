“Lart në qiell”, ADIDAS bën dokumentar për Messin dhe Argjentinën si kampione bote (VIDEO e plotë)

Gjashtë muaj pasi Argjentina u kurorëzua kampione e botës në Katar 2022, “Adidas” lançon dokumentarin ‘Alta en el cielo’ (Lart në qiell), që përkujton suksesin e albiceleste me Leo Messin si protagonist kryesor, një lojtar që ishte çelësi për të shtuar yllin e tretë të vendit. Raporti audiovizual do të shfaqë intervista dhe imazhe ekskluzive të skuadrës gjatë gjithë Kupës së Botës, ku shikuesit do të jenë në gjendje të shohin të dhënat e një ekipi që do të përfundonte duke bërë histori. Një kolonë zanore lëvizëse do të shoqërojë ‘Alta En El Cielo’, e cila ka njëmbëdhjetë lojtarë të ekipit përpara ndeshjes së tyre të kthimit në shtëpi në Buenos Aires.

Leo Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Lisandro Martínez, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Paulo Dybala, Ángel Correa, Gerónimo Rulli, Juan Foyth dhe Exequiel Palacios do të shfaqen gjatë gjithë raportit, ku ata japin perspektivën e tyre unike.

Një turne i paharrueshëm dhe ndjenja e thellë e lidhjes që një fitore e tillë ka krijuar mes tyre dhe tifozëve të tyre. Filmi i shkurtër është i disponueshëm për t’u parë në kanalin Adidas Youtube dhe zgjat 8:25 minuta.