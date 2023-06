Leo Messi e konfirmon: Po, do shkoj te Inter Miami, por…!

Leo Messi prezanton zyrtarisht ekipin e tij të ri, në intervistën ekskluzive që ka dhënë minuta më parë për SPORT dhe Mundo Deportivo, në shtëpinë e tij në Paris. Sulmuesi argjentinas shpjegon për herë të parë dhe për dy mediat pse ka marrë vendimin për të shkuar te Inter Miami pas largimit nga Paris Saint-Germain.

Pyetje: Pasi e dini se nuk do të ktheheni në Barcelonë, ku po shkojnë hapat? Arabisht? Miami?

Përgjigje: Kam vendosur që do të shkoj në Miami. Ende nuk e kam 100% të mbyllur, ose diçka mungon, por mirë, vendosëm të vazhdojmë rrugën atje.

Pyetje: Kjo është e re… Po merrni Busquets? Te Alba?

Përgjigje: Është një tjetër nga gjërat që kanë thënë, se unë do të shkoja me Busin dhe Jordin në Arabi, se ne kishim rregulluar gjithçka. Të gjithë kërkojnë të ardhmen e tyre. Padyshim që isha në dijeni të tyre, çfarë do të bënin, por, por asnjëherë në asnjë moment nuk ramë dakord të shkonim diku bashkë. Vendimin e kam marrë për vete dhe nuk e di se çfarë do të bëjnë. E imja po mendonte pak për gjithçka që folëm gjatë gjithë kësaj interviste. Dhe jo, nuk kam asgjë të lidhur me askënd.

A po largohet kjo nga fokusi, siç thoni ju?

Po, largimi nga Evropa. E vërteta është se kam pasur oferta nga një skuadër tjetër europiane, por as që e kam vlerësuar sepse në Europë ideja ime e vetme ishte të shkoja te Barcelona. Pasi fituam Kupën e Botës dhe nuk arrita të shkoja në Barça, ishte koha për të shkuar në Ligën e Shteteve të Bashkuara për të jetuar futbollin në një mënyrë tjetër dhe për të shijuar më shumë dita në ditë. Natyrisht me të njëjtën përgjegjësi dhe dëshirë për të dëshiruar për të fituar dhe për t’i bërë gjërat gjithmonë mirë. Por më me qetësi.