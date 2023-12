Letër 2024-s

I dashur Viti i Ri 2024!

Si ambasador i kohës dhe historisë, ne kemi nderin t’ju presim dhe respektojmë për aq kohë sa do të qëndroni në Shqipëri. Për shkak të foshnjërisë, ju mund të mos keni marrë njohuritë e nevojshme rreth Shqipërisë dhe popullit të saj, i cili i mban më shumë sytë dhe shpresat tek të huajt, qofshin ata edhe ambasadorë, sesa tek bijtë e bijat e veta.

Ju duhet të dini se ne jemi një popull i lashtë dhe i leshtë, i zgjuar e modern, por edhe, në shumicë, analfabet funksional. Po jua themi këto të vërteta që të jeni sa më i qartë, i ngadaltë dhe i kuptueshëm në mënyrë që ne të mos iu japim ngjarjeve e fakteve aq kuptime sa dimë e na intereson, por vetëm kuptimin dhe vlerën autentike të tyre. Jo për gjë, por këtu tek ne është bërë zakon që si vrasja, ashtu edhe vjedhja, si mashtrimi, ashtu e vërteta, si atdhetarizmi edhe tradhtia të marrin aq kuptime sa banorë ka vendi dhe aq interpretime sa ka interesa individësh apo “grupesh të interesit”.

Së pari, ju duhet të dini se kur të mbërrini këtu me avion, nëse na premtoni begati materiale do të shoqëroheni, përcilleni dhe brohoriteni si hero nga mijëra njerëz të rreshtuar në anët e rrugës Rinas-Tiranë, por nëse vini këtu me kërkesa apo premtime morale, nuk do të gjeni as taksi t’ju dërgojë nga “Aeroporti Nënë Tereza” deri tek Monumenti i Skënderbeut në qendër të Tiranës. Ju këshilloj që Zotin Skënderbe të mos e takoni dhe lavdëroni fort pasi, këtu tek ne, është bërë normë “demokratike” që ata që luftojnë, sakrifikojnë dhe flijohen për lirinë e Atdheut të shpallen tradhtarë e armiq të shqiptarëve, ndërsa dekoratat e patriotëve të vërtetë i kemi ruajtur për ata që presin krahëhapur, përqafojnë dhe iu thurin lavde pushtuesve, sidomos kur këta pushtues vijnë nga Perëndimi.

Nga ana tjetër, mos përsërisni gabimet e disa viteve paraardhës që t’iu këshilloni shqiptarëve sakrifica fizike apo intelektuale, në mënyrë që të jetojnë me punë të ndershme dhe të përgatiten intelektualisht e kulturalisht në shkallën më të lartë. Nëse e bëni këtë, është e sigurt se do ju keqkuptojnë përderisa këto vite i kanë bindur se mund të jetohet shumë më mirë me bixhoz, drogë, prostitucion, lakuriqësi e ekstravagancë dhe, sidomos, korrupsion. Kategoritë e mësipërme shoqërore ne i kemi shpallur VIP-a dhe mediat tona po bëjnë çmos t’ia paraqesin shoqërisë, sidomos rinisë, si modele suksesi që duhen imituar me përkushtim.

Mos u përpiqni të na kërkoni llogari për korrupsionin pasi tek ne ata që nuk përlyhen fare në akte korrupsioni shpallen budallenj ose, në rastin më të mirë, të pazotët. Në fakt, të gjithë ankohen kundër korrupsionit, thuajse të gjithë e përqafojnë me dashuri kur iu jepet mundësia ta ndeshin në rrugë e sipër, por edhe të gjithë betohen se po e luftojnë atë. Madje, një zonjë “e nderuar” arriti deri aty sa, për hir të luftës kundër korrupsionit, nisi një emision hetimor (investigues) nëpërmjet të cilit provonte me video se kryente edhe akte seksuale me drejtues të pushtetit lokal në zyra shtetërore, vetëm e vetëm që ta godiste korrupsionin mu në zemër.

Me gjithë luftën tonë kundër korrupsionit, ne “humbim” çdo vit dhjetëra apo qindra milion euro nga keqadministrimi i qeverisë qendrore dhe qeverisjes vendore. Meqë jemi këtu, jeni i lutur të mos vini në Shqipëri pa ish-zëvendëskryeministrin tonë të nderuar, zotin Ahmetaj i cili ndodhet në arrati pasi kishte bërë gabimin fatal të hante molla e dardha prapa shpinës së eprorëve të vet, në vend që të tregohej i ndershëm dhe t’i hante ato ballë për ballë tyre, qoftë edhe duke i ndarë me ta.

Mos na pyet dhe as kritiko shumë për koncesionet, tenderat apo PPP-të pasi ato janë shkopi ynë magjik për zhvillimin e shpejtë dhe të ndershëm kapitalist. Ne kemi nderin të kemi arritur të parët në botë që të paguajmë për djegien e mbeturinave pa u ndërtuar impianti i tyre djegës, të cilin andej nga Perëndimi e quajnë incinerator. Shteti ynë demokratik vë gjithmonë në qendër individin, qoftë edhe duke sakrifikuar shoqërinë, pasi është i bindur se vetëm një individ i pasur e bën shoqërinë të pasur dhe se individi është më i aftë dhe më i ndershëm se shteti vetë. Kjo është arsyeja që problemet kryesore të mjekësisë, domethënë problemet jetike për qytetarët dhe shoqërinë, ua ka besuar një grushti individësh me ndjenja humanitare të spikatura të cilët marrin para nga shteti edhe pa kryer shërbime shëndetësore, ndalojnë proceset e shërbimeve mjekësore, madje edhe operacionet kirurgjikale nëse shteti s’ua shton financimet mbi kuotat e rëna dakord në kontrata dhe kanë të drejtë që koncesionin e marrë nga shteti shqiptar ta shesin kur e si të duan në tregun ndërkombëtar.

Në kushtet e reja moderne ne nuk e shohim të udhës të sakrifikojmë shumë për shkollën e dijet, ngaqë, me lindjen e Inteligjencës Artificiale, duket se inteligjenca njerëzore, arsyeja, morali dhe humanizmi i individit do të harrohen fare si vlera njerëzore. Kjo është arsyeja që nxënësit dhe studentët bëjnë çfarë të duan e sillen si të duan në shkolla, mbajnë dhe përdorin telefonat celularë gjatë orëve të bezdisshme të mësimit dhe, nëse ndonjë mësues apo pedagog tekanjoz iu kërkon llogari ata e zhdëpin në dru duke përdorur karriget e thyera të klasës, njëlloj si disa deputetë të dëshpëruar që thyejnë dhe djegin karriget e Parlamentit. Prandaj edhe vlerësimet e PISA-s (Programi për Vlerësimin Ndërkombëtar të Studentëve) për Shqipërinë janë nga viti në vit më të ulëta.

Sa i përket kulturës, ajo nuk ka njohur kurrë zhvillim më të madh. Ne vërtetë nuk kemi muze dhe ekspozita të arteve pamore, arkeologjike apo shkencore, mirëpo ne kemi disa bunkerë dhe një Shtëpi me Gjethe që i kemi shpallur “muze kombëtar”, pasi, siç e dini, asnjë popull tjetër në botë nuk ka pasur bunkerë dhe as shërbime inteligjente përgjimi, përveç Shqipërisë. Për shkak të rritjes së numrit të turistëve të huaj, ne kemi vendosur të ngremë edhe disa muze historikë kudo ku ka pasur burgje gjatë gjysmës së dytë të shekullit të njëzetët, pasi burgjet politikë janë diçka e padëgjuar në historinë botërore. Në fund të fundit, edhe kopshtet zoologjikë ndërtohen për të tërhequr vizitorë dhe për të shtuar të ardhurat. Tani, ne i kemi transformuar edhe festivalet e këngëve dhe, së bashku me to, edhe muzikën, tekstet dhe interpretimet. Që t’i fitosh titujt artistikë nuk kanë rëndësi talenti apo vlerat interpretuese. Mjafton të jesh ekstravagant, të tregosh “asetet” në skenën ku ke shkuar për të shfaqur talentin muzikor, të vishesh si femër nëse je mashkull apo të vësh mjekër artificiale si plak nëse je femër dhe suksesin e ke të garantuar.

Skulptura dhe piktura nuk kanë nevojë për talent dhe as mundime sfilitësë në studio si dikur. Mjafton të marrësh disa kanoçe me bojëra të ngjyrave të ndryshme, t’i vërtitësh ato bojëra në disa mure me sfonde të zbehtë dhe kështu ke siguruar suksesin si piktor postmodernist, impresionist, kubist apo abstraksionist, anipse askush nuk i kupton figurat dhe “domethëniet” e objekteve të pikturuar. Artet pamore që janë të kuptueshme tashmë janë diçka e vjetruar dhe pa vlerë.

Vendet arkeologjike, ose i kemi mbuluar me ndërtime fitimprurëse pa leje ose, nga pamundësia për t’i administruar e mirëmbajtur shteti, po ua japim me koncesion disa fondacioneve të huaja, si për shembull Parkun e Butrintit. Siç e shikon, i dashur Viti i Ri, përveç pasurive materiale, ne po iu japim të huajve edhe pasuritë kulturore sepse pasuritë shpirtërore ua kemi falur prej kohësh. Sigurisht, nga dashuria, adhurimi dhe respekti për të huajt dhe papërgjegjësia për vendin.

Në aspektin e të drejtave të qytetarëve kemi bërë shumë përparime. Po bëjmë Reformën në Drejtësi prej gati tetë vitesh dhe kemi ngritur Sistemin e ri të Drejtësisë. Do të habitesh nga sukseset e SPAK-ut dhe të GJKKO-së. Ata po përdorin metoda dhe kritere bashkëkohore në trajtimin e krimit dhe ligjshkelësve. Kështu, për shembull, kohët e fundit arrestuan një mjek të Akademisë së Rendit i cili iu merrte nga njëzet euro studentëve për t’iu dhënë 3-4 ditë raporte mjekësore, ndërsa ata që kanë marrë apo shpërdoruar dhjetëra milion euro nga buxheti i shtetit i ndjekin në gjendje të lirë pasi, siç thotë një fjalë e urtë italiane “Kush vjedh pak shkon në burg, kush vjedh shumë bën karrierë” (chi ruba poco va a galera, chi ruba molto fa carriera).

Ju mund të na këshilloni të vazhdojmë të shpresojmë, sepse për aq kohë sa të kemi pluralizmin politik dhe opozitat moderne nuk ka vend për dëshpërim. Edhe unë çuditem pse shqiptarët dëshpërohen aq shumë saqë edhe ju do të gjeni më pak banorë se ç’gjeti viti 2023, pasi çdo vit ia mbathin nga sytë-këmbët dhjetëra mijëra prej tyre. Asnjëherë nuk kam arritur të kuptoj pse shumica e shqiptarëve nuk kanë besim tek një tufë intelektualësh politikë opozitarë të cilët demonstrojnë pandalshëm në tribuna politike dhe studio televizive vlerat e pashoqe intelektuale dhe morale, ashtu si tash mbi tri dekada, dhe i materializojnë këto vlera në sallën e Parlamentit duke përmbysur ndenjëset dhe saksitë e luleve, pa i kursyer fyerjet dhe demonstrimin e forcës ndaj gardistëve që janë atje për të mbajtur rendin e qetësinë, tamam si në një shesh ku zihen përfaqësuesit e karteleve të drogës për sfera influence e tregje shitjeje.

Pastaj, mbi të gjitha, ne duhet të jemi optimistë për të ardhmen kur, çdo ditë na e pohon në TV një politikan i ri e me perspektivë, i quajtur Sali Berisha, se ai, edhe pse tetëdhjetë vjeçar, është e vetmja shpresë për popullin shqiptar, për atë popull që e ka dëbuar disa herë me votë dhe ndonjëherë me dajak nga pushteti si të padenjë. Prandaj, ju i dashur Viti i Ri, jeni i lutur të vini me besim në vetvete se do ta bindni këtë popull të pagdhendur se shpresat dhe e ardhmja e tij varen vetëm nga fisnikët politikë të shpallur non-grata nga Perëndimi dhe të bërë sikterr më herët nga vetë ky popull.

Mirë se vjen pra Viti 2024!

Viktor Malaj – DITA