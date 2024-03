Lindi foshnjën, e futi në qese dhe e hodhi në lumin e Tapizës, si u zbulua ngjarja e rëndë

Tjetër ngjarje e rëndë dhe tronditëse vjen nga një fshat i Krujës, ku policia është përballur me një dëshmi shokuese. Mëngjesin e ditës së djeshme 42-vjeçarja Leta Koçi nga fshati Tapizë i Krujës lindi në banesë fëmijën e saj të 6-të, por ndryshe nga 5 fëmijët e tjerë, këtë foshnje e reja e futi në qesen e plehrave dhe e hodhi në lumin Tapizë.

Ngjarja e rëndë raportohet nga policia pas arrestimit të 42-vjeçares, me dyshimin se ajo e ka vrarë foshnjën pasi e ka lindur. Nëna e 3 vajzave dhe dy djemve ku më i madhi është 20 vjeç, dëshmon për efektivët se ajo ka pretenduar se foshnja kishte lindur e pajetë.

Mësohet se askush nuk e dinte për shtatzëninë e saj, madje edhe bashkëshorti në polici ka dëshmuar se nuk e dinte që kishte gruan shtatzënë. Por policia e ka marrë me dyshime dëshminë e tij dhe për të po bëhen verifikime. Ngjarja është mësuar pasi Leta K., ka shkuar në një spital në Tiranë në gjendje jo të mirë shëndetësore dhe më pas është zbuluar se ajo ka kryer një lindje.

Në polici 42-vjeçarja ka thënë se nuk e dinte ku ekzaktësisht e kishte hedhur foshnjën, duke e rrëfyer atë pas insistimit të policisë, që gjetën beben e sapolindur të gjinisë vajzë në bregun e lumit Tapizë brenda një qeseje. Hetuesit e kanë me rezerva deklaratën e nënës se fëmija ka lindur i vdekur dhe për këtë arsye po hetohet për veprën penale të vrasjes.

Për këtë shtatzëni 42-vjeçarja nuk është ndjekur me mjek në zonën ku banon dhe nuk ka një kartelë në qendrën ambulatore të Tapizës. Dyshimet paraprake janë së shkak të jetë gjendja ekonomike dhe diferenca e madhe me fëmijët e tjerë, por nuk përjashtohet mundësia e një traume postpartum.

Policia dhe grupi hetimor po vijojnë me marrjen e dëshmive, ndërkohë që gruaja i ka qëndruar faktit se fëmijën e ka hedhur ngaqë ka menduar se është i vdekur. Do të analizohen shkaqet, po ashtu edhe gjendja ekonomike dhe psikike e gruas, ndërkohë që policia ka dyshime se ajo edhe mund të ketë pasur probleme me bashkëshortin e saj.

