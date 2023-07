Lindi në fund të Luftës së Dytë Botërore, këngëtari Mick Jagger do festojë 80-vjetorin me 300 të ftuar!

Mick Jagger (1943) do të mbushë 80 vjeç më 26 korrik dhe për ta festuar, këngëtari kryesor i Rolling Stones ka vendosur, sipas The Sun, të organizojë një festë madhështore, në të cilën do të ftojë rreth 300 njerëz në Chelsea Physic Garden, një kopsht historik i vendosur 1.6 hektarë nga brigjet e Thames, në Londër.

Kopshti fizik i Chelsea u themelua në shekullin e 17-të nga Shoqëria Londërore e Apothecaries. Qëllimi i këtij vendi ishte kultivimi i bimëve mjekësore për t’u evoluar me kalimin e viteve në një kopsht botanik. Sot, Chelsea Physic Garden funksionon si një ent jofitimprurës, ku lejohen vizitat falas dhe është gjithashtu një vend që mund të merret me qira për ngjarje të tilla si koncerte dhe ngjarje të tjera kulturore, si ditëlindja e yllit. “Do të jetë një ngjarje shumë elegante dhe do të jetë kush është kush në botën e muzikës dhe argëtimit”, thanë burimet e cituara nga gazeta The Sun në artikullin e saj.