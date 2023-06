Lini gjithmonë një shishe uji në derën e shtëpisë suaj (arsyeja do ju surprizojë dhe ka kuptim)

Me siguri ju ka ndodhur ndonjëherë të ecni nëpër rrugët e qytetit tuaj dhe të kuptoni se ka një shishe me ujë në derën e shtëpisë tuaj. Kuriozë pa dyshim, por ka një arsye të vlefshme që mund të mos e dini: tani është koha për ta zbuluar.

Herë të tjera mund t’i shohësh edhe pranë trotuareve apo jashtë garazheve, me pak fjalë një zgjatim i shisheve të ujit dhe duket se me kalimin e viteve ky zakon është bërë gjithnjë e më i përhapur sidomos në Itali.

Duket se kohët e fundit gjithnjë e më shumë familje kanë adoptuar zakonin e vendosjes së një shishe me ujë te dera, si pjesë e rutinës së tyre të përditshme. Është një problem shëndetësor apo thjesht një zakon viral?

A keni parë ndonjëherë në shtëpinë e fqinjit tuaj shishe plastike të mbushura me ujë të vendosura para derës? Ka një përgjigje konkrete dhe është vërtet sensacionale.

Arsyeja është vërtet e thjeshtë, pasi duke vendosur një ose disa shishe plastike jashtë shtëpisë, kafshët endacake nuk do të ndalen për t’u çliruar dhe për të shënuar kështu territorin e tyre me urinë me erë të keqe.

Ka shumë skeptikë që mendojnë se ky është thjesht një mit dhe se një shishe me siguri nuk mund të ndalë dëshirën për të lënë gjërat e nevojshme. Të tjerë në botë e kanë miratuar këtë besim dhe disa, në fakt, përdorin të njëjtën mashtrim dhe kështu vendosin një shishe me ujë para derës së tyre.

Për më tepër, edhe shkenca ka vendosur për këtë çështje. Sipas hetimeve të ndryshme të hollësishme, nuk ka asnjë bazë për të konfirmuar këtë besim të vendit, origjina e të cilit nuk mund të përcaktohet sot.