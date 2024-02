“Lufta është pranë! S’duhet të luajmë me zjarrin”, Rama: Ka rrezik të qartë për Ballkanin Perëndimor

Kryeministri Edi Rama deklaroi se kombi shqiptar mbështet Ukrainën kundër agresionit rus.

Në një konferencë të përbashkët për shtyp në Tiranë me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky pas përfundimit të Samitit Ukrainë-Evropa Juglindore, Rama u shpreh se është i nderuar të mirëpresë një udhëheqës të rezistencës.

Rama shtoi se Shqipëria do e mbështesë Ukrainën për sa kohë të jetë e nevojshme dhe të ketë një paqe që zgjat.

“Është një moment shumë i veçantë për ne këtu në Shqipëri, sepse nuk jemi vetëm të privilegjuar të mirëpresim kreun eshtetit, por edhe jemi të nderuar të mikëpresim një udhëheqës të rezistencës, i cilli në fakt nuk ka vetëm të bëjë me qëndresën kundër një agresioni brutal, por qëndron për demokracinë kundër ëndrrës neoimperialiste që kërkojnë të ndëertojnë. I nderuar mik, jam shumë i kënaqur që sot parëm mundësinë të theksojmë qëndrimin tonë jo vetëm si një vend si Shqipëria, por si një bashkësi vendesh e kombesh që ndajnë të njëjtin qëndrim, që qëndrojnë me Ukrainën, për integritetin e vet territorial, për demorkacinë e saj.

Jam mjaft krenar të them se nuk është vetëm qeveria, parlamenti, institucionet, por para se gjithash, është i gjithë kombi, populli i vendit tonë që qëndron krah Ukrainës dhe e mbështet Ukrainën, në mënyrë të palëkundur. Do ta mbështesim Ukrainën për aq kohë sa do të jetë e nevojshme dhe sa të ndodhë një paqe që zgjat”, theksoi ai.

“Shqipëria është një anëtare krenare e NATO edhe pse e vogël së bashku me partnerët tanë kemi dënuar agresionin dhe kemi bërë gjithçka kemi mundur dhe do vijojmë të bëjmë për të ndihmuar Ukrainën me të gjitha mjetet. Jemi të vetëdijshëm për kapacitetet tona. Jemi të ndërgjegjshëm që ajo për të cilën ka nevojë Ukraina është mbështetja dhe ndihma e më të mëdhenjve e më të pasurve. E shohim me shqetësim që kjo mbështetje ndonjëherë ngecet, sepse shndërrohet në çështje politike të brendshme të një vendi a tjetrit. Por nëse demokracitë kane procedurat e tyre dhe janë më të vështira e komplekse për të punuar dhe për të sjellë rezultate nga ana tjetër kemi një agresor që nuk ndalet për asnjë sekond se godituri dhe për të aneksuar edhe më shumë terroritor. Duke vijuar të shkatërrojë Ukrainën dhe ta bëjë shumë të vështirë jetën normale.

Sigurisht dëgjojmë edhe një ndjenjë fort të trazuar shumë njerëz në mbarë europën që deklarojnë se të ndihmosh Ukrainën, është ajo ç’ka po nxit vazhdimësinë e luftës. Ata pretendojnë se ndalja e dhënies së armëve do sjellë paqe, kjo është jo vetëm cinike po dhe absurd. E ndal luftën duke ndalur agresorin. Ja pse dua të përfitoj t’u them të gjithëve se Ukraina meriton të mbështetet dhe ndihmohet për t’i rezistuar dhe për t’u siguruar që çdo paqe që do të vijë pas kësaj lufte të jetë një paqe e drejtë që mbështetet në parimet e planit 10 pikësh te Zelensky nga të gjitha kombet e bashkësia e tyre.

Një prej gjërave mjaft të rëndësishme që duhet të jetë rezultat që del nga ky makth është miqësia jonë farkëtohet përmes zjarrit. Na lidh diçka tjetër tanimë, në sytë e mi dëshmon sa shumë ka dështuar Putin me planin e tij, sepse në vend që të merremi peng e të qeveriset nga renegat Ukraina po negocion në BE dhe është bërë pjesë nga Ballkani në Moldavi etj që janë të gjitha në një rrugëtim për anëtarësim në BE, edhe këtu kemi shumë më tepër të përbashkëta”, tha Rama.

“I thashë diçka që do t’ua tregoj edhe juve që përgjigja më e qartë e shkurtër dhe e saktë për faktin se ku mund të shkojë bota nëse ndjekim Putin për justifikimin e një lufte duke i bërë thirrje së shkuarës.

Kjo është perandoria mongoleze, Rusia është brenda saj. Mongolezët janë njerëz paqësore, Merrni me mend sikur në këtë rajon të gjithë të nisin të mendojnë t’i shohin marrëdhëniet ndërkombëtare mbështetur në harta, do ishte një luftë që s’do të merrte kurrë fund, Jo të gjithë po e kuptojnë, se për Putin të sulmonte Ukrainën, ishte sulm jo vetëm ndaj Ukrainës, por rendit botëror të mbështetur në rregulla, bashkësisë demokratike. Është sfidë, jo se do të pushtojë Gjermaninë, por nëse kjo logjika e ndezjes së një lufte bazuar në hartave do të mbizotërojnë ne nuk do të jetojmë më në botën që njohim, por në një botë ku më i fuqishmi do të vendosë. Ka shumë mësime që mund të nxjerrim nga historian jonë në Ballkan, “nuk duhet kurrsesi të biem pre e relativizmin të këtij konflikti sepse është e qartë, ka një agresor dhe një viktimë. Gjithçka tjetër është çorientuese. Në Ballkanin Perëndimor, sigurisht nuk jemi një rajon pa probleme, ku nëse ti do të ndezësh një luftë e ke të vështirë të gjesh harta, jetojmë në një terren pjellor ku është derdhur shumë gjak.

Por në të njëjtën kohë, duhet të vazhdojmë të punojmë së bashku në një mënyrë që të bashkëpunojmë për interesin e përbashkët, pastaj të diskutojmë por në mënyrë paqësore për diçka për të cilin të jemi dakord. Duhet të forcojmë institucionet tona.

Edhe njëherë, po ka një rrezik të qartë dhe real për Ballkanin Perëndimor për shkak të agresionit rus. Jo ta shohin si situatë që ushtria ruse do të vijë këtu.

Shpresojmë fort që të vazhdojmë të ecim përpara së bashku. E shoh Ukrainën, si një vlerë e shtuar sepse vjen në këtë lidhje me shumë plagë të cilat vazhdojnë të jenë të hapur. Lufta është po kaq pranë sa jemi ne këtu. Sado e pamundur të duket, mund të ndodhë. S’duhet të luajmë me zjarrin, duhet të ruajmë një qëndrim të qartë në raport me Ukrainën. Nëse humbim këtë qartësi, rrezikojmë të hyjmë në një fazë të errësirës”, tha Rama.

