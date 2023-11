Marrëveshja me Shqipërinë për emigrantët, Italia po shqyrton mundësinë që seancat dëgjimore të zhvillohen online

Kosto shumë të larta, afate kohore shumë të shkurtra dhe vështirësi të pakapërcyeshme organizative. Dhe kështu, që të funksionojë marrëveshja për emigrantët me Shqipërinë, qeveria italiane po mendon për videokonferenca.

Pra, seancat dëgjimore para komisioneve të azilit dhe seancat dëgjimore para gjyqtarëve për apelimet e mundshme të emigrantëve, ndoshta edhe seancat dëgjimore me avokatët mbrojtës do të zhvillohen online.

Një hipotezë që është sigurisht më praktike se lëvizjet e vazhdueshme të komisioneve prefekturale, gjyqtarëve, avokatëve, forcave të policisë, por me vendosmëri penalizuese për emigrantët, të cilët sapo të shpëtohen në det nga anijet ushtarake italiane, do të sillen direkt në qendrën e emigrantëve në Gjadër. Italia po përgatitet të zbatojë marrëveshjen pas nënshkrimit të protokollit mes kryeministrit Giorgia Meloni dhe Edi Rama.

Një proces penalizues

Pa ditur as gjuhën, as procedurat dhe as të drejtat e tyre, ata që mbërrijnë pas muajsh torture dhe kalimi në det, vështirë se do të jenë në gjendje të përfaqësojnë si duhet veten e tyre përmes video konferencave edhe në prani të ndërmjetësve. Por ky është projekti për të cilin po punojnë teknikët e ministrive të emëruar nga Palazzo Chigi për të hartuar projektligjin për ratifikimin e protokollit, i cili do të duhet të miratohet nga këshilli i ministrave në një nga seancat e ardhshme dhe më pas t’i kalojë dhomave për diskutime ku opozita është gati të luftojë.

Ekstraterritorialiteti

Sipas interpretimit të qeverisë, projektligji do të duhet të sanksionojë edhe atë që ministri i Brendshëm Piantedosi e përkufizon si “një lloj ekstraterritorialiteti” të dy zonave të Shqipërisë që qeveria e Ramës ka vënë në dispozicion dhe në të cilat, brenda qendrave, ligji italian dhe ai europian duhet aplikuar. Gjithashtu konfirmohet ideja e krijimit në të njëjtën strukturë të një zone të rezervuar për ndalimin e azilkërkuesve që vijnë nga vende të sigurta, të cilët do të duhet të marrin një përgjigje për kërkesën e tyre për azil me procedurë të përshpejtuar në 28 ditë. CPR në të cilën ata që, pasi kanë marrë një refuzim të lejes së qëndrimit, do të duhet të riatdhesohen, do të transferohen për një maksimum prej 18 muajsh./La Repubblica

p.k\dita