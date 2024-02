Marrëveshja për emigrantët me Italinë, Rama në Bruksel: Nuk po bëjmë asgjë që bie ndesh me BE

Kryeministri Edi Rama, në një konferencë për shtyp nga Bruksel, foli edhe për marrëveshjen për emigrantët me Italinë.

Kreu i qeverisë tha se Shqipëria nuk po bën asgjë që bie ndesh me qëndrimin e BE-së por, sipas tij, në fakt po sillet si një vend anëtar i unionit evropian.

“Nuk jam i sigurt nëse e kuptova pjesën e dytë të pyetjes sepse nuk e shoh se si ajo që po bëjmë me Italinë bie ndesh me qëndrimin e BE-së për migracionin. Është e kundërta. Ajo që po bëjmë me Italinë si shtet jo anëtar është ajo që supozohet të bëjë shteti anëtar dhe nëse e ashtuquajtura politikë e rishpërndarjes ka dështuar masivisht kjo nuk e bën atë çka po bën Shqipëria diçka që është ndesh me qëndrimin e BE në raport me migracionin.

Ne po sillemi si vend anëtar i BE dhe po pranojmë që një tjetër vend anëtar i BE të ndajë me ne peshën e përgjegjësisë për t’u përballur me një çështje kaq të vështirë në kontekstin ku migracioni i paligjshëm është bërë ushqim i politikës së përditshme si dhe këto debate ushqim për zgjedhjet e radhës.

Por kjo natyrisht nuk mund të jetë përgjigjia e përbashkët e BE për mënyrën se si duhet trajtuar kjo situatë.

E gjithë politika që prodhohet nga kjo çështje nuk po merret me thelbin, po merret me simptomat ndaj shkaku po bëhet gjithmonë e më shqetësues dhe situatat në të ardhmen e afërt apo afatmesme mund të dalin jashtë kontrollit. Shqipëria nuk ka asnjë fuqi këtu për të qenë ajo që jep zgjidhjen por jemi një kontribues modest dhe po qëndrojmë krah për krah me një vend që ka nje vlerë të veçantë

Jemi fqinj që na ndan vetëm deti, në këtë det po ndodhin gjëra. Nuk mund të rrimë larg dhe të bëjmë sikur nuk ka aspak lidhje me ne. Ne nuk jemi anëtare e BE dhe nuk na detyron asnjë marrëveshje për t’u përfshirë në atë që ju e quani punë e pisët. Por është një punë shumë sfiduese dhe nëse nuk e bën sot, mund t’i shkaktojë nesër BE-së dëme që nuk jam i sigurt se mund të parashikon sa katastrofike mund të jenë“, tha Rama.

Rama tha se se Bashkimi Evropian është më i ndërgjegjshëm për rëndësinë që ka Ballkani Perëndimor. Rama u shpreh se është e trishtë fakti që duhej një luftë në Ukrainë, që Bashkimi Evropian ta kujtonte këtë gjë.

Në lidhje me planin e rritjes së Bashkimit Evropian, kreu i qeverisë shtoi se ky proces, është çfarë që duhet të ndodhë në të ardhmen e afërt për Bashkimin Evropian dhe Ballkanin Perëndimor.

“Më duhet të them se ky është një lajm i shkëlqyer, duke na dhënë mundësinë të gjitha vendeve kandidate për të qenë pjesë e një komuniteti që përbëhet nga shtetet anëtare. Besoj se kjo përbën shembullin e parë të shkëlqyer sesi duhet të parashohim të ardhmen e afërt dhe duhet të biem dakord me miqtë tonë të Bashkimit Evropian në lidhje me qasjen e ndryshme duke iu bërë gjërat së bashku, duke qenë pjesë e dialogut, ndërveprimit, bashkëpunimit që kjo organizatë ofron. Duke pasur vendet tona në këtë komitet si anëtare në kuptimin e plotë, është ajo që duhet të ndodhë në të ardhmen e afërt për Bashkimin Evropian dhe Ballkanin Perëndimor. Rrugëtimi drejt anëtarësimit tonë të jetë rrugëtim bashkëpunues.

Mendoj se është koha që BE të kuptoje se vendet kandidate të Ballkanit Perëndimor, nuk janë vetëm mjaftueshëm të pjekura, por janë ne një situatë ku meritojnë të përqafohen dhe të sillen më pranë, pa qenë domosdoshmërisht anëtare me të drejta të plota, çka është dhe qëllim fundor. Ajo që po ndodh sot, është një shembull ekzmemplar, i asaj që duhet të ndodhë më tej.

Besoj fort se ajo çka po ndodh sot këtu, duhet të ndodhë në parlamentin e BE, në Këshillin Evropian. Kjo është e vetmja rrugë për të qetësuar të gjithë shpritat dhe për të injektuar energji mjaft konkrtete, mjaft të prekshme, të dobishme në të gjutha vendet kandidate dhe qytetarët e tyre, lidhur me të ardhmen konkrete e të qënit pjesë e BE. Do të rrezikojmë të hyjmë në një rrugë që nuk mbaron kurrë. Mendoj që ndërkohe plani i rritjes, është po ashtu një tjetër shembull i rëndësishëm, një shkallë ndërgjegjësimi, i të parit ndyshe të vendeve të Ballkanit Perëndimor, por dhe të ardhmes së BE.

Dëshiroj ta përmbyll duke thënë se se fundimi, Bashkimi Evropian është shumë më i vetëdijshëm në vepra, jo vetëm me fjalë për rëndësinë strategjike që ka Ballkani Perëndimor për Bashkimin Evropian. Është e trishtë që duhej Vladimir Putin që të ndodhte kjo gjë. Duhet ta ruajmë këtë ritëm duke ecur përpara, me hapa të guximshëm, mos të presim për një agression tjetër, katastrofë tjetër, që të na kujtojë, të kujtojë njerëzit në Bruksel, se sa i rëndësishëm është Ballkani Perëndimor për Bashkimin Evropian. Themi gjithnjë që Bshkimi Evropian është shumë i rëndësishëm për ne, por Bashkimi Evropian duhet ta kuptojë, që ky ndërgjegjësim të bëhet edhe praktik”, theksoi ai.

j.l./ dita