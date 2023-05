Mbape shuan shpresat e Realit: Vitin tjetër do luaj te PSG!

Kylian Mbappé është votuar si lojtari më i mirë i sezonit në Ligue 1. Është hera e katërt radhazi që sulmuesi parizian fiton trofeun. Futbollisti i PSG-së falënderoi zgjedhjen në momentin e marrjes së çmimit. “Është kënaqësi të lë emrin tim në historinë e kampionatit të vendit tim”. Mbappé donte të sqaronte dyshimet për të ardhmen e tij dhe siguroi se sezonin e ardhshëm do të luajë për PSG.

“Jam shumë i lumtur për rinovimin (vetëm një vit më parë). Vitin tjetër do të luaj në Paris Saint-Germain, kam ende një kontratë, do ta përmbush kontratën time”, tha ai. Dhe kishte kishte disa fjalë për shokun e skuadrës, që pësoi aksident me kal së fundmi, portierin Sergio Rico. “Është kënaqësi, por dua të ritheksoj se mendimet e mia janë me Sergio Rico. Dhe gjithashtu drejtorit tonë sportiv, i cili ka pësuar një humbje sportive këtë javë”, tha ai.

Kurse për Messin tha: “Sigurisht që falënderoj Léo (Messin), i cili më ka ndihmuar shumë. Është privilegj të luaj për Paris Saint-Germain me lojtarë të tillë. Por edhe njerëzit në prapaskenë që na lejojnë të jemi në kushtet më të mira të mundshme. Ky rekord është një kënaqësi. Gjithmonë kam dashur të fitoj dhe ta lë emrin tim në historinë e kampionatit. Nuk e kisha menduar kurrë se do të fitoja kaq shpejt”.