Mbyllen ndeshjet e Europa dhe Conference League. Fitojnë Atalanta, AEK, Sporting, Ajaksi ngec mes 6 golave

Shumë gola për një pikë në “Johan Cruijff Arena” të Amsterdamit, me Ajaxin dhe Marseillën që ndanë nga një pikë falë barazimit spektakolar 3-3. Vendasit e nisën vrullshëm dhe shënuan dy gola brenda 20 minutave me Forbs e Berghuis, por francezët rikuperuan gjithçka në fundin e pjesës së parë me Clauss e Aubameyang, për t’u kthyer në dhomat e zhveshjes me rezultatin 2-2.

Edhe në pjesën e dytë ishte Ajaxi që shkoi i pari në avantazh me anë të Taylor, por sërish Aubameyang shënoi, duke rikthyer baraspesëhn dhe duke i dhënë një pikë me mjaft rëndësi Marseille, në një moment kaosi për klubin.

Fitore pa probleme për Atalantën, që triumfoi me rezultatin 2-0 ndaj polakëve të Rakow. Belgu Charles De Ketelaere konfirmoi se ka rilindur nën drejtimin e Gasperinit, pasi shënoi në fillim të pjesës së dytë, ndërsa më pas Ederson shënoi edhe golin e dytë, duke vulosur fitoren dhe tre pikët.

Bëri surprizën AEK-u i Athinës në transfertën angleze ndaj Brighton, ku ia doli të fitojë me rezultatin 2-3. Grekët shënuan me Sidibe e Gacinovic në pjesën e parë, duke kaluar në avantazh të dyfishtë, ndërsa në pjesën e dytë Joao Pedro ekzekutoi saktë dy penallti për skuadrën e De Zerbit, duke rikthyer baraspeshën.

Megjithatë pak minuta para fundit ishte Ponce që shënoi edhe golin e tretë për AEK-un, që mori tri pikë mjaft të vlefshme në një transfertë të vështirë.

Mori fitore në ndeshjen e parë edhe Sparta e Pragës, ku luan mesfushori shqiptar Qazim Laçi. Çekët triumfuan 3-2 me përmbysje ndaj qipriotëve të Aris Limasol, ndërsa mesfushori kuqezi qëndroi në fushë për 80 minuta, duke bërë një paraqitje për t’u vlerësuar.