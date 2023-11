Me ftesë të Macron, Rama dhe Albin Kurti nisen drejt Parisit

Kryeministri Edi Rama do të udhëtojë nesër drejt Parisit, ku do të marrë pjesë në Forumin e Paqes. Kështu, edhe gjatë seancës së nesërme parlamentare, ku do të prezantohet raporti i Komisionit Europian për Shqipërinë, Rama pritet të mungojë.

Po ashtu, drejt Francës, me ftesë të presidentit Emmanuel Macron do të udhëtojë edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti. Të enjten në mbrëmje kryeministri Kurti do të jetë pjesë e darkës me krerët e shteteve dhe qeverive pjesëmarrëse në këtë Forum.

p.c. / dita