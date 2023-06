VIDEO: “Më sajo ndonjë punë këtu, shteti do më paguajë, jo ti”, pas videos erotike, del biseda e Safet Gjicit me 40 vjeçaren për projektin e qenve

Është publikuar një pjesë tjetër nga video mes ish kryetarit të Bashkisë së Kukësit, Safet Gjici dhe gruas me të cilën u përfshi në një aferë seksuale.

Në video gruaja dëgjohet teksa i kërkon një vend pune në bashki, por edhe ta ndihmojë për një projekt për qentë.

Biseda:

Gruaja: Do më ndihmosh të bëj një rrethim për qentë apo jo? Na sajo ndonjë punë këtu re, të vij të marr një shtëpi me qira. Kam dy shkolla. Shteti do më paguajë, sdo më paguash ti.

Gjici: Për qentë?

Gruaja: Po.

Gjici: Do ta thërras unë këtë që merret me punët e qenve, se letrat duhen kaluar me vendim këshilli.

Gruaja: Kam gjetur gjithë atë tokë. 400 mijë lekë të vjetra shkonte thurja.

Gruaja: Nuk është problemi aty. Ne duhet ta bëjmë të gjithë procedurën që të gjithë qentë e rrugës ti marrim këtu, ti çojmë atje. Sa shkon, si shkon, situacioni, preventivi.

Gruaja: i kam me projekt të tëra.

Gjici: Do ta thërras unë këtë dhe shko ti atje.

Gjici bën një telefonatë…

o.j/dita