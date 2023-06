Mercedes do instalojë ChatGPT në makina

Mercedes-Benz dhe Microsoft kanë rënë dakord të shtojnë ChatGPT në makinat Mercedes-Benz në Shtetet e Bashkuara. ChatGPT është softueri “gjenerues i inteligjencës artificiale” i Microsoft që mund të përfshihet në dialog realist të ngjashëm me njeriun.

Automjetet Mercedes tashmë kanë aftësi të komandës zanore duke i lejuar drejtuesit të përdorin frazën “Hej, Mercedes”, e ndjekur nga një komandë e shkurtër për të bërë gjëra të tilla si rregullimi i temperaturës në automjet, gjetja e një destinacioni ose kryerja e një telefonate. Sipas Microsoft, ChatGPT do t’i bënte këto komanda zanore më të natyrshme dhe mund të mundësojë funksione shtesë.

Në vend që të përgjigjet thjesht ndaj komandave të thjeshta, sistemi mund të përfshihet në një bisedë më të natyrshme. Sistemi do të jetë në gjendje të mbajë mend kontekstin e asaj që po diskutohet dhe të përfshihet në dialogun mes shoferit dhe pasagjerët e automjetit. Me ChatGPT, sistemi do të jetë në gjendje t’i përgjigjet një game më të gjerë kërkesash, duke përfshirë ato që mund të mos lidhen me makinën ose shoferin. Shoferët mund të kërkojnë një recetë të shpejtë, për shembull, ose cila është koha më e mirë e vitit për një udhëtim në Kolorado?

Sistemi ChatGPT gjithashtu mund të ndërveprojë me aplikacione të tjera për të trajtuar gjëra të tilla si rezervimi i restoranteve ose blerja e biletave të filmit, sipas Microsoft.

Pronarët e Mercedesit në Shtetet e Bashkuara do të testojnë sistemin ChatGPT duke filluar nga 16 qershori.

Gjatë dekadës së fundit apo më shumë, prodhuesit e automjeteve, duke përfshirë Mercedesin, kanë krijuar sisteme gjithnjë e më të sofistikuara të komandës zanore për automjetet e tyre. Ato konsiderohen si më të sigurta për t’i përdorur nga shoferët sesa telefonët, sepse shoferët nuk duhet të largojnë shikimin nga rruga për t’i përdorur ato.

j.l./ dita