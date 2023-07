Messi thotë se është i lumtur tek Inter Miami, një dedikim special. Skuadra shpërthen në bursë brenda orës

Leo Messi pati një debutim të shkëlqyer në Inter Miami këtë të premte me një fitore dhe një gol të mrekullueshëm nga gjuajtja e lirë në frymën e fundit të ndeshjes. Një fund ëndërr, siç e shpjegoi ai sapo mbylli një natë të paharrueshme. Momenti kur u shënua, rezultati dhe minuta, i dhanë skuadrës amerikane një ngjitje të llahtarshme në bursë, aq sa përloti edhe David Bekam dhe pronarin spanjoll Maas.

“Kam pasur të drejtë në të fundit dhe u përpoqa si gjithmonë. Isha me fat që ndodhi dhe shkoi në gol. Është një gëzim i madh të marrim këtë fitore të parë pasi kemi ardhur në ligë. Është e rëndësishme të fillojmë të fitojmë, edhe nëse është një kampionat tjetër. Është shumë mirë për besimin për të marrë fitore”, komentoi argjentinasi në një deklaratë për Apple TV + (ndeshja u mbyll 2-1).

Koha e tij në pankinë gjatë pjesës së parë shërbeu për të zbuluar bashkëpunimin e madh me sulmuesin venezuelas Josef Martínez, me të cilin u pa të ishte shumë komunikues brenda dhe jashtë fushës.

“Ne diskutuam për ndeshjen, si po zhvillohej ndeshja, hapësirat që mund të kishim nëse hynim për shkak të qëndrimit të tyre. Edhe pse ata patën shumë raste në pjesën e parë, ne ishim me fat që shkuam përpara në pjesën e parë dhe më pas në pjesën e dytë mendoj se i kishim ato më të qarta”, tha Messi.

Është sinjali fillestar për projektin e Amerikës së Veriut, i cili shkon përtej sportit. “Jam shumë i lumtur që jam këtu, vendi i parë që zgjodhëm me familjen time, jemi shumë të lumtur që e zgjodhëm dhe dua të falënderoj njerëzit, shpresoj të vazhdojnë kështu gjatë gjithë vitit sepse ne e ndjejmë dhe për ne është e rëndësishme”, tha gjeniu nga Rosario. Më në fund, dhe tashmë si kapiten, Messi nuk harroi dhimbjen e një shoku të skuadrës si Ian Fray, i dëmtuar rëndë në ndeshje.

“Dua t’ia dedikoj këtë fitore Ian-it që vuante në dhomat e zhveshjes për shkak të dëmtimit që kishte. Ai vjen nga dy dëmtime të rënda prej kohësh dhe ka fatin e keq të kalojë një tjetër. Besojmë se është sërish serioze, dua t’i dërgoj shumë forcë, një djalë shumë të ri që do të shërohet dhe do të jetë sërish me ne”, tha ai.

“Disa muaj më parë, i vetmi lojtar në botë që nuk duhej ta merrte topin në pjesën e majtë kundër Meksikës, e mori atë. Ai ishte i vetmi në botë që mundi të shënonte një gol atje dhe e bëri. Le të themi se ai filloi të transformojë pak dinamikën e ekipit argjentinas. Kjo është diçka që përsëritet, nëse kthehemi në pesëmbëdhjetë vitet e fundit, kjo ndodh përgjithmonë”, tha ai. Inter Miami fitoi 2-1 me Cruz Azul, me gol të argjentinasit nga goditja e lirë prej 25 metrash, duke i ‘fshirë merimangat’ e portës.