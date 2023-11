Meta do tradhtojë Berishën për PS, gazetari: Ja pse nuk do hetohet nga SPAK!

“Dyshoj që një çështje drejtësie e kopsitur si duhet të shkojë deri në fund për Berishën. Shikoni ç’po ndodh me çështjen Gërdeci. Berishizmi është i gjallë, njerëzit e PD mbahen me berishizmin pa Berishë tamam, nuk janë të zotët të nxjerrin një figurë të re. Gjatë kohës që Meta ka qenë president, besoj ka pasur mundësi të rregullojë dokumentacione për të cilat përflitet, për të mbyllur çështje. Një pjesë e njerëzve që kanë marrë pjesë në drejtësi ose komisione hetimore tek ne mbajnë turpet më të mëdha, me mungesë të integritetit. Nuk besoj se për Metën do ketë pasoja të mëdha. Nëse grupi i Rithemelimit vazhdon kështu, patjetër që do jetë faktor. Sa më shumë të bien kreditetet e PS, nuk është çudi që Meta të shkojë në familjen e vetë”, tha Andoni.