Miley Cyrus shpërthen Instagramin me këngën e re, ku “qan rininë e saj të humbur dhe të çmendur!”

Miley Cyrus tashmë është duke përgatitur publikimin e këngës së saj të re. Artistja ka zbuluar detaje të reja të hitit që fillimisht ishte planifikuar të dilte në albumin e saj të mëparshëm ‘Endless Summer Vacation’.

Në fakt, këtë e ka konfirmuar motra e saj, Brandi Cyrus, në podkastin e ‘My Favorite Thing’, duke thënë se kënga e preferuar e Miley-t ishte jashtë ‘ESV’ dhe do të dilte më vonë. Quhet ‘Used to be young’, një këngë e prodhuar nga Mike Will Made.

Madje, Miley ka folur tashmë për këtë temë gjatë një interviste në revistën Vogue, duke shpjeguar se bëhet fjalë për evolucionin e saj dhe humbjen e rinisë. Në llogarinë e tij në Instagram ai ka postuar një video me përshkrimin: “E di që kam qenë i çmendur. E di që kam qenë argëtues. Ti thua se kam qenë e egër. Unë them se kam qenë e re”, e cila përkthyer është “E di që kam qenë e çmendur. E di që kam qenë argëtues. Do të thuash që kam qenë i egër. Unë them që kam qenë e ri”, që mund të jetë pjesë e tekstit të këngës.

Dhe është se albumi i tij i fundit është i ngarkuar me mesazhe, qoftë për ish-partnerin e tij Liam Hemsworth në ‘Flowers’ ose për shoqërinë në ndonjë këngë tjetër. Një shembull i qartë është ‘Jaded’, për të cilin ai publikoi një videoklip disa muaj më parë. Në këtë këngë flet për pendimin për një dashuri të kaluar: “Shkuam në ferr, por nuk u kthyem më, më vjen keq që jeni ngopur”.

Një video me imazhe që nuk kaluan pa u vënë re: Miley pushon topless në shtrat me krahët e kryqëzuar në gjoks dhe bën banja dielli pranë një pishine.