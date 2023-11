Ministri izraelit: Lideri i Hamasit është i rrethuar në bunkerin e tij

Ministri izraelit i Mbrojtjes Yoav Gallant ka konfirmuar se forcat e IDF janë në zemër të qytetit të Gazës, siç raportuam më parë.

Ai shtoi se lideri i Hamasit në Gaza, Yahya Sinwar, është rrethuar në një bunker.

Por ministri nuk tha se ku ndodhej ai bunker.

Izraeli nuk do të sundojë Gazën pas luftës, dhe as Hamasi nuk do ta sundojë, tha z. Gallant.

Këtë mëngjes, kryeministri Benjamin Netanyahu tha se Izraeli do të ketë “përgjegjësi të përgjithshme të sigurisë” në Gaza “për një periudhë të pacaktuar”.

Nuk do të ketë një pauzë humanitare derisa pengjet të kthehen, tha z. Gallant.