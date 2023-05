Modelja Heidi Klum i magjeps të gjithë në Festivalin e Kanës me dekoltenë e saj

Festivali i Filmit në Kanë 2023 është subjekt i të gjitha llojeve të komenteve dhe po vendos disa nga pozat më të pabesueshme të kohëve të fundit. Njëra prej tyre ishte ajo me Heidi Klum, e cila në moshën 49-vjeçare kishte veshur një fustan të verdhë spektakolar me një dekolte, duke lënë plotësisht të ekspozuar një pjesë të mirë të gjoksit. E vërteta është se modelja nuk është e vetmja që ka ecur në rrugët e qytetit magjepsës francez dhe imazhi i saj ka bërë xhiron e botës. Në fakt, ditë më parë, të tjerë si Irina Shayk, Salma Hayek apo Scarlett Johansson shkëlqenin në Kanë falë dekolteve të tyre dhe, si në rastin e modeles, për pozimin me veshjet më mbresëlënëse.