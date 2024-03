Muaji Mars nis me shi, parashikimi i motit për sot

Ditën e sotme priten reshje të dobëta deri lokalisht mesatare në qarkun Korçë, në pjesën tjetër të qarqeve priten reshje të dobëta.

Reshjet e shiut nisin prej mesnatës me intensitet të ulët deri mesatar me shtrëngata e stuhi afatshkurtra shoqëruar me shkarkesa elektrike në pothuajse të gjithë vendin.

Më pas reshje të herëpasherëshme shiu me intensitet të ulët dhe shtrëngata afatshkurtra lokale.

Era do të fryjë me drejtim jugperëndim-veriperëndim 1-8m/s, ndërsa në bregdet fiton shpejtësi 10-15m/s duke bërë që valëzimi në dete të jetë i forcës 3-4 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore 6 deri 14°C

në zona e ulëta 7 deri20 °C

në zona bregdetare 9 deri 20°C.

