NATO kryen stërvitjen më të madhe ushtarake që nga Lufta e Ftohtë, i bashkohen edhe 20 mijë ushtarë britanikë

Britania e Madhe do të dërgojë një grup prej 20,000 ushtarësh për të marrë pjesë në stërvitjen më të madhe të NATO-s që nga Lufta e Ftohtë.

Mësohet se kjo stërvitje synon ta bëjë aleancën gati për betejë në një kohë gjithnjë e më të rrezikshme me konflikte të ndezura në Lindjen e Mesme dhe Ukrainë.

Sipas mediave të huaja kontingjenti i Mbretërisë së Bashkuar do të sigurojë pothuajse gjysmën e personelit të shërbimit prej 41,000 njerëzve që do të marrin pjesë në “Operation Steadfast Defender”, i cili do të ketë një dislokim shumëkombësh deri në 50 anije luftarake dhe dhjetëra aeroplanë, duke kryer 700 misione luftarake ajrore.

Stërvitjet zhvillohen në të gjithë Gjermaninë, Poloninë dhe vendet Baltike në vitin e 75-të të NATO-s.

Gjatë kësoja stërvitjëje do të përdoren të dhëna gjeografike në kohë reale për të krijuar skenarë më realistë për trupat, do të synojnë t’i kundërvihen një koalicioni armik të udhëhequr nga Rusia.

Një numër shtetesh anëtare të NATO-s janë të përfshirë dhe stërvitja besohet se do të ndihmojë në përmirësimin e ndërveprimit.

j.l./ dita