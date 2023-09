Osmani: Ndërkombëtarët të sanksionojnë Serbinë

Presidetja e Kosovës, Vjosa Osmani ka përcjellë një mesazh ndaj Aleksandar Vuçiç, për mikrofonin e Reuters.

“Ajo që dua t’i them presidentit Aleksandër Vuçiç është: Boll u more me Kosovën…Kosova do të mbrojë lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin e saj me çdo çmim dhe nuk ka kthim prapa. Kosova është një vend i pavarur dhe do të jetë përherë”, ka qenë thirrja e Presidentes Vjosa Osmani lidhur me ngjarjet e fundit në Kosovë.

Duke theksuar se Kosova ishte nën sulm, ajo përsëriti akuzat se presidenti Vuçiç dhe Beogradi qëndronin pas përleshjes së armatosur në veriun e Kosovës, ku mbeti i vrarë polici Afrim Bunjaku dhe tre prej agresorëve të dyshuar.

Ai që konsiderohet si përshkallëzimi më i madh i dhunës në disa vite, ka shtuar shqetësimet ndërkombëtare për situatën në Kosovë.

“Ajo që ndodhi në veriun e Kosovës ishte një sulm i armatosur nga forcat paraushtarake, të financuara, trajnuara dhe ndihmuara nga Serbia, të organizuara dhe orkestruara nga Serbia. Ishte një sulm terrorist dhe po ashtu një akt agresioni nga ana e Serbisë ndaj republikës së Kosovës, kundër sovranitetit dhe integritetit territorial”, tha Osmani.

Duke akuzuar Serbinë se po vepronte për realizimin e atij që e quajti “modeli i Krimesë”, pra duke aneksuar me dhunë veriun, siç bëri Rusia në 2014, Osmani kërkoi dënimin e Beogradit, në mënyrë që të parandalohen sulme të tjera, edhe më të rrezikshme.

“Jam shumë e shqetësuar se sulme të tilla, madje të një shkalle edhe më të lartë, mund të ndodhin në të ardhmen nëse Serbia nuk dënohet, para së gjithash për këtë akt terrorist agresioni dhe në të njëjtën kohë nëse nuk sanksionhet me masa shumë të rënda nga komuniteti ndërkombëtar.”

Osmani theksoi se nuk mund të sillen sikur kjo është një çështje e zakonshme. Kosova, tha ajo është viktimë e agresionit dhe çdokush duhet ta trajtojë si të tillë në qasjen ndaj Serbisë.

j.l./ dita