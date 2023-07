Në pritje të vendimit përfundimtar të “pandës” maqedonase, ‘Monstrës’…

Nga Valon Arifi

“Monstra” në Maqedoni, ku u ekzekutuan pesë qytetarë të gjithë me përkatësi etnike maqedonë, është shumë i ngjajshëm me rastin e vrasjes së gjashtë të rinjve serbë në një diskotekë në Pejë, inskenim pêr të fajësuar shqiptarë, të cilët drejtësia kosovare por edhe ajo ndërkombëtare, i sheh si të pafajshëm.

Ku qëndron ngjajshmëria midis këtyre dy rasteve?

Nji, në të dy rastet bëhet fjalë për qytetarë joshqiptarë: në rastin “Monstra” të ekzekutuarit janë me kombësi maqedonas, kurse në rastin e Pejës, janë serbë,

Dy, në të dy rastet bëhet fjalë për krim të rëndë ekzekutimi të shumë njerëzve përnjëherësh dhe nuk ka fakte dhe prova për kryesit e veprës.

Tre, në mungesë provash, në të dy rastet fajësohen shqiptarët dhe në bazë të dyshimeve gjykata merr aktvendim. Në rastin e “Monstrës”, madje merret dënimi kapital me burgim të përjetshëm për gjashtë shqiptarët e dyshuar.

Katër, dhe në fund, në të dy rastet pushteti antishqiptar merr masa drakonike presioni e terrori mbi shqiptarët, duke e tensionuar skajshmërisht situatën dhe duke përdorur polici për të terrorizuar e maltretuar në mënyrë brutale, të pamëshirëshme dhe të paskrupullt, shqiptarët.

Edhe rastin Monstra, edhe atë të Pejës, shqiptarët i gjykuan me kohë dhe i dënuan si krime të papranueshme dhe jonjerëzore. Por, ç’e do? Ata prapseprapë u fajësuan dhe u dënuan me dënime kapitale, duke u shkaktuar dëm të madh edhe imazhit të shqiptarëve.

Tani më, nga nëntori i vitit 2022 jemi në pritje të vendimit përfundimtar të këtij procesi, mbase të montuar për të krijuar probleme ndëretnike në Maqedoninë e Veriut, gjë e cila edhe ndodhi asokohe.

Tre shqiptarët e Maqedonisë së Veriut janë të burgosur përjetësisht ndonëse me shume mungesa të provave.

Ata janë në pritje të vendimit final dhe shpresojnë se drejtësia përfundimtare do sjellë lirimin e tyre. Tashmë në MV nuk janë më në pushtet ultranacionalistët e ish kryeministrit Gruevski dhe ish shefit Mihajkov, të cilët dyshohet se kanë qenë të përfshirë drejpërdrejt në inskenimin e këtij rasti.