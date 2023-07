Pas punës në llaç, merrej me ‘shtetin islamik’ në rrjete sociale, Gjykata e Posaçme dënon pesë vite burg 30-vjeçarin e përlotur

Gjykata e Posaçme ka dënuar me 5 vite burg Bledar Zenelin, i akuzuar për terrorizëm, për shkak të gjykimit të shkurtuar ai përfitoi ulje me 1/3 duke u dënuar përfundimisht me 3.4 vite burg.

Zeneli u arrestua me urdhër të prokurorisë së Posaçme në bashkëpunim me anti-terrorin, pasi dyshohet se përmes rrjeteve sociale mbështeste ISIS.

Sipas SPAK nga hetimet e kryera ka rezultuar se në rrjetet sociale Facebook dhe Telegram, publikonte artikuj dhe materiale radikale me përmbajtje ekstremiste në mbështetje të shtetit islamik.

30-vjeçari punonte kryesisht në ndërtim.

Ai është mbajtur për 2 vite nën vëzhgim. Kanë qenë agjentët e anti-terrorit që pas operacionit të koduar “Shadow”, kanë kryer arrestimin e 30-vjeçarit i cili u dënua nga GJKKO për akuzat e “Nxitjes, thirrjes dhe propagandës për kryerjen e veprave me qëllime terroriste” dhe “Nxitjes së urrejtjes ose grindjeve”.

Gjatë seancave ai nuk i ka pranuar akuzat dhe disa herë është përlotur.

p.k\dita