Arrestohet këshilltari i Bexhet Pacollit, kthesë e papritur në hetimet për vrasjen e bashkëshortes

Naim Murseli, bashkëshorti i Liridona Murselit e cila u vra brenda në makinë nga grabitësit, është arrestuar nga Policia e Kosovës. Media Kosovare “Indeksonline” bën me dije se Naim Murseli dyshohet si i implikuar në vrasjen e bashkëshortes së tij.

Policia e Kosovës informon se ka arrestuar dy persona lidhur me vrasjen e Liridona Murselit, bashkëshortes së ish këshilltarit të Behgjet Pacollit, ngjarje e ndodhur mbrëmjen e 29 nëntorit 2023. Në informacionin e saj polici nuk jep detaje mbi personat e arrestuar por një nga mediat kosovare, index, hedh dyshime se njëri prej të arrestuarve është Naim Murseli.

Në kuadër të arrestimeve janë kryer dhe bastisje në dy lokacione në Gjakovë. Kujtojmë se e ndjera është vrarë pasditen e së mërkurës në makinë në afërsi të shtëpisë së saj në dalje të Prishtinës.

“Raportohet se viktima femër kosovare, derisa ka qenë me bashkëshortin dhe dy fëmijët e tyre me makinë, një person i panjohur i armatosur i ka ndaluar dhe ua ka kërkuar të gjitha gjërat me vlerë dhe është qëlluar me armë zjarri për vdekje. Lidhur me rastin është intervistuar bashkëshorti i saj, dëshmitari mashkull kosovar i cili kishte arritur të largohet nga vetura me dy fëmijët e tyre.

Njësitë relevante policore, prokurori dhe ndihma e shpejtë urgjente kanë dalë në vendin e ngjarjes, nga mjeku është konstatuar vdekja e viktimës. Me urdhër të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion” thuhet në raportin e Policisë.

Naim Murseli, i cili është këshilltar i Behgjet Pacollit, dhe Liridona Murseli kanë jetuar në Suedi dhe ishin kthyer në Prishtinë pak muaj më parë.

Njoftimi i policisë

Grabitje me pasoja të vrasjes. Me datën 29.11.2023, rreth orës 20:20, kemi pranuar informatën për të shtëna me armë në rrugën “Dalip Alshiqi” në Prishtinë.

Policia si dhe mjekët emergjentë, menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku në një veturë kanë hasur një person pa shenja jete. Vdekjen e viktimës (femër) e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Mbështetur në informacionet e para, dyshohet se bëhet fjalë për vrasje me armë zjarri.

Policia në koordinim me prokurorinë, ka nisur hetim dhe ndërmarrjen e të gjitha veprimeve hetimore dhe të ekzaminimit, që do të ndihmonin hetimin e ngjarjes si dhe sqarimin e plotë të rastit.

-INFORMACION SHTESË

Pas përfundimit të ekzaminimit të vendit të ngjarjes, janë ndërmarrë veprimeve intensive hetimore të cilat kanë rezultuar në arrestimin e dy personave të dyshuar lidhur me rastin e sipër shënuar.

Njësiti i hetimeve të përgjithshme të Prishtinës në koordinim me Prokurorinë është duke e vazhduar operacionin e bastisjes në dy lokacione në Gjakovë.

