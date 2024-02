Nëse Ukraina shpërbëhet, rrezikohen 10 mln refugjatë! Shumica e tyre do të shkonin në Europë

Në një skenar potencial në rast të shpërbërjes të Ukrainës, 10 milionë vetë do ta braktisnin vendin, sipas disa qarqeve të sigurisë në Gjermani. Shumica e refugjatëve do të vinin në Europë.

Rreth 10 milionë ukrainas do ta braktisnin vendin në rast të shpërbërjes potenciale të Ukrainës, shumica e refugjatëve do të vinin në Europë. Gjermania do të ishte një destinacion kryesor. Kjo është një prognozë e qeverisë gjermane, sipas gazetës “Welt am Sonntag”, e cila i referohet si qarqeve gjermane të sigurisë, ashtu edhe disa parlamentarëve. Por Ministria e Punëve të Brendshme në Berlin dhe Policia Federale të pyetur për këtë janë përgjigjur, se nuk duan të japin prognoza për zhvillimet e migracionit, shkruan agjencia e lajmeve AFP.

Politikani i CDU, Roderich Kiesewetter e shikon sot Europën më shumë se kurrë më parë para përgjegjësisë që duhet të marrë për Ukrainën. Vendet mbështetëse të Ukrainës duhet të rrisin ndjeshëm ndihmën ushtarake për Ukrainën sidomos para hezitimit amerikan. “Nëse ne nuk e ndryshojmë strategjinë tonë të mbështetjes për Ukrainën, skenari “worst case i një eksodi masiv nga Ukraina dhe një zgjerim i luftës drejt vendeve të tjera të NATO-s bëhet më realist. Atëherë 10 milionë refugjatë janë supozimi më i vogël”, ka thënë Kieseweter për “Welt am Sonntag.