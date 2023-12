Nga 1 janari qytetarët e Kosovës lëvizin pa viza, dokumentet që duhen për të udhëtuar në zonën Shengen

Faqja zyrtare “Integrimi Evropian”, që ka për qëllim ofrimin e informatave për rrugën e Kosovës drejt Integrimit Evropian, ka konfirmuar dokumentet që nevojiten për të udhëtuar pa viza në zonën Shengen. Shtetasit me origjinë nga Kosova do të mund të udhëtojnë pa viza nga 1 janari i vitit 2024.

Sipas këtij njoftimi, dokumentet që nevojiten janë:

Pasaportë biometrike, e vlefshme për të paktën tre muaj pas datës së largimit nga zona Shengen.

Informata të sakta mbi vendin dhe qëllimin e udhëtimit.

Dëshmi mbi qëndrimin si rezervim i hotelit/apartamentit apo kontaktet e të afërmve ku do të qëndroni.

Detajet e udhëtimit, duke përfshirë rezervimin e biletës kthyese.

Nëse udhëtoni me automjet, dokumentet e nevojshme të automjetit.

Dëshmi se keni mjete të mjaftueshme financiare.

Në një postim më herët, faqja ka njoftuar edhe për mjetet financiare që nevojiten.

“Nëse deklaroni se do të qëndroni tek të afërmit tuaj duke ofruar adresën dhe kontaktin e tyre, varësisht se cilin shtet e vizitoni, shuma e mjeteve monetare është rreth 30-50 euro në ditë për person. Nëse deklaroni se do të qëndroni në një hotel apo apartament apo çfarëdo akomodimi tjetër me pagesë, varësisht se cilin shtet e vizitoni, shuma e mjeteve që duhet të ofroni si dëshmi financiare është rreth 50-100 euro në ditë për person”.

p.k\dita