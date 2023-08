Nga Italia e japin të sigurt, Lukaku do firmosë me Romën

Romelo Lukaku do të firmosë kontratën me Romë-n nesër.

Mediet italiane bëjnë me dije se është arritur marrëveshja me Chelsea-n, që do të marrë 5 milionë euro plus bonuset për huazimin. Ndërkohë sulmuesi belg do të marrë një pagë prej 7.5 milionë euro për një sezon.

Pasditen e së martës Lukaku do të kryejë vizitat mjekësore, për të firmosur më pas kontratën me Romë-n.

Synimi i Mourinho-s është që ta ketë Lukaku-n në fushë për ndeshjen e së premtes kundër Milan-it, por belgu nuk është stërvitur për më shumë se një muaj.