Nga sëpata te përdorimi i pistoletës, dy vëllezër dhunojnë njëri-tjetrin në Lushnjë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Qukas i Vjetër në Lushnjë.

Mësohet se dy vëllezër kanë përfunduar në spital, pasi janë konfliktuar duke goditur njëri-tjetrin me sëpatë. Njëri prej tyre ka qëlluar me sopatë tjetrin, ndërsa ky i fundit e ka qëlluar me armë zjarri.

Sipas informacioneve të policisë shkak i konflikteve kanë qenë pronat.

“Rreth orës 08:00, në fshatin Qukas i Vjetër, dyshohet se për shkak të konflikteve për motive pronësie, shtetasi H. M. ka goditur me mjet prerës (sopatë), vëllanë e tij, shtetasin N. M., rreth 77 vjeç, ndërsa ky i fundit ka plagosur shtetasin H. M., me armë zjarri pistoletë.

Të dy të dëmtuarit janë transportuar në spital, ku janë në kujdesin e mjekëve. Aktualisht, shtetasi H. M. është në gjendje të rëndë shëndetësore.

Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendin e ngjajes, ku kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale, armën e zjarrit pistoletë dhe mjetin prerës (sopatë), të përdorura gjatë konfliktit.

Grupi hetimor po punon për të dokumentuar me prova ligjore rrethanat e rastit”, thuhet në njoftimin e Policisë.

j.l./ dita