Nga sot hapen 30 qendrat shëndetësore verore në zonat turistike, pikat ku ndodhen

Duke nisur nga dita e sotme në të gjitha zonat turistike të vendit do të ofrohet shërbimi mjekësor për pushuesit.

Janë 30 qendra shëndetësore që do t’u vijnë në ndihmë turistëve që zgjedhin zonat bregdetare dhe ato malore për të pushuar në vendin tonë.

Hapjen e qendrave shëndetësore e ka konfirmuar edhe kryeministri Edi Rama nëpërmjet një postimi të bërë në Facebook.

“Hapen 30 qendra shëndetësore verore në zonat turistike bregdetare dhe malore, për të garantuar kujdes shëndetësor cilësor për pushuesit dhe turistët që do të frekuentojnë Shqipërinë këtë sezon veror, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama.

Janë me qindra mjekë dhe infermierë të vendosur në qendrat shëndetësore verore që do të ofrojnë shërbim 24/7 për emergjencat në 30 pika turistike nga veriu në jug. Shërbimi është i përforcuar edhe me autoambulancat e vendosura në postacione fikse përgjatë vijës bregdetare, për një përgjigje sa më të shpejtë për emergjencat mjekësore.

Në vijim gjeni të detajuara të gjitha zonat turistike në të cilat do të ofrohet kujdesi mjeksor për pushuesit.