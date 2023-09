Nis magjia e Champions League, Milan-Njukasëll hapin siparin e sezonit të fundit me 32 skuadra

Menjëherë në fushë, në orën 18:45 në ‘San Siro’, ose siç njihet ndryshe ‘La Scala’ e futbollit, Milani i 7 trofeve nisi të përballet me Neecastle e frikshëm të Premier League. Të dy skuadrat bëjnë pjesë në grupin e ferrit bashkë me Paris SG dhe Dortmund, një tjetër përballje e madhe që luhet në orën 21:00. Për t’u rikthyer te Milani, kjo ndeshje ka një rëndësi mbi normalen, pasi ‘djalli’ vjen nga humbja turpëruese 5-1 në derbi kundër Interit dhe kjo është mënyra për të ngritur kokën ose në të kundërt gjërat do komplikohen më shumë.