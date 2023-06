Nis rikualifikimi estetik i pikave doganore, Kumbaro: Do jenë kartëvizitë e Shqipërisë për qytetarët kur hyjnë në territor

Me nisjen e sezonit turistik, në pikat kufitare është vënë re një rritje e flukseve të vizitorëve, ndërkohë që pala shqiptare po punon paralelisht edhe për të rritur standardet e shërbimeve dhe cilësinë për të gjithë qytetarët dhe turistët që vijën në vendin tonë.

Teksa po vijon me inspektimin e pikave kufitare, ministrja e Turizmit Mirela Kumbaro është ndalur sot ( 1 qershor) në pikën kufitare të Kakavijës, ku ka bërë me dije se ky rikualifikim bëhet për një imazh estetik për vendin. Sipas saj, së shpejti do të ofrohet edhe një kartëvizitë nga Shqipëria për çdo qytetar në momentin që hyn në territor.

“Bëhet fjalë për rikualifikim peizazhi me qëllim estetik dhe me qëllimin e krijimit të një kontakti të parë të pasagjerit, të turistit apo të një bashkëkombasi i cili kthehet në Shqipëri. Së bashku me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe Autoritetin Rrugor Shqiptar do të duhet të fillojë sa më shpejt zbatimin me qëllim që të kemi një tjetër kartëvizitë të Shqipërisë, në momentin që hyn në territor”, tha Kumbaro.

Më herët ministrja Kumbaro inspektoi edhe pikën kufitare të Qafë Botit.





p.k\dita