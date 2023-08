Një tjetër futbollist bastexhi nën akuzë në Premier League…

Një lajm tronditës është bërë publik këtë të premte nga Premier League. Mediet britanike raportojnë se Lucas Paqueta, që është duke u kërkuar nga Manchester City, është vendosur nën hetim nga Federata Angleze e Futbollit për baste sportive.

Sipas raportimeve të medieve britanike nga hetimet rezulton se mesfushori brazilian ka thyer vazhdimisht rregulloren duke vënë baste për disa ndeshje.

Një rast i tillë është zbuluar më herët nga FA, me sulmuesin e Brentford, Ivan Toney që u skualifikua me tetë muaj. Ndërkohë ende nuk dihet se cili do të jetë fati i mesfushorit të West Ham.