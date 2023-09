Njihuni me vullkanin më të lartë në botë dhe atë më të rrezikshmin

Nëse flasim për vullkanet, ka shumë lloje vullkanesh, ka nga ata me shpërthime pak a shumë shpërthyes dhe fuqia shkatërruese e të cilëve varet nga shumë faktorë, ka nga ata shumë lart mbi bazën e tyre ose mbi nivelin e detit, në nivelin e tokës, me disa krateret, ujore, me përbërje të ndryshme gjeologjike dhe ka edhe aktive dhe joaktive.

Nëse i referohemi vullkanit më të lartë në botë, duhet të flasim për vullkanin Nevados Ojos del Salado, që ndodhet në kufirin mes Kilit dhe Argjentinës, pasi është regjistruar si vullkani më i lartë në botë mbi nivelin e detit, por që ngrihet vetëm. 2000 metra mbi bazën e saj. Në total, ajo ngrihet në 6,879 metra përgjatë vargmalit të Andeve.

Ky vullkan ka qenë joaktiv për 30 vjet, që nga 14 nëntori 1993, kur një kolonë gri e ndërprerë e përbërë nga avujt e ujit dhe gazrat sulfurik u vëzhgua për tre orë pa ndërprerje. Dy ditë më vonë, një tjetër shtëllungë tymi u vu re 30 kilometra nga epiqendra e vullkanit.

Cilat janë vullkanet më të larta në botë?

Vullkani Nevados Ojos del Salado është vullkani më i lartë joaktiv në botë mbi nivelin e detit, por ka më shumë vullkane që konkurrojnë me të.

Maja e madhe e vullkanit të mburojës Mauna Loa është 2700 metra më e ulët se Nevados Ojos del Salado, por lartësia e saj mbi bazën është pothuajse 10 herë më e madhe se ajo e vullkanit të Andeve, pasi ngrihet pothuajse 9 kilometra mbi dyshemenë e detit. Në këtë mënyrë, shumë vullkanologë e konsiderojnë atë si vullkanin më të madh aktiv në botë. Maja e saj është e prerë nga kaldera Mokuaweoweo, më e vjetra dhe më e madhja në 6 me 8 kilometra.

Vullkani Etna, i vendosur në Catania, qyteti i dytë më i madh në Siçili, Itali, është vullkani më i lartë në kontinentin evropian. Është rreth 3357 metra dhe, sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë të Italisë (INGV), shpërthimet e njëpasnjëshme të viteve të fundit kanë bërë që maja e saj të ngrihet 33 metra në një kohë shumë të shkurtër.

Ky vullkan konsiderohet nga Programi Global i Vullkanologjisë Smithsonian si një nga vullkanet më famëkeq në botë, për shkak të aktivitetit të tij të shpeshtë vullkanik, shpërthimeve të shumta të mëdha dhe sasisë së llavës që zakonisht nxjerr në to.