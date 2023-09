Normalizimi i raporteve Kosovë-Serbi, Kurti takohet sot në Bruksel me Vuçiç

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, dhe Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç do të takohen sot në Bruksel, në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve.

BE ka njoftuar se Josep Borrell dhe emisari Miroslav Lajçak do të zhvillojnë takime të veçanta me liderët përkatës nga ora 9:00 dhe më pas do të zhvillohet një takim i përbashkët trepalësh.

Fokus i bisedimeve pritet të jetë zbatimi i Marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Prishtinë-Beograd.

Gjithashtu pritet të diskutohet për tensionet dhe gjetjen e rrugës për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Mitrovicën e Veriut, Zveçan, Leposaviç dhe Zubin Potok.

Takimi i sotëm është i pari zyrtar që nga protestat e dhunshme të serbëve lokalë ndaj forcave policore të Kosovës dhe KFOR, duke kërkuar largimin e kryetarëve të zgjedhur në katër komunat në veri.

