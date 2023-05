“Nudoja falas” e aktores së famshme, që i dha çmimin Oscar

Në botën e aktrimit ka disa lloje skenash që edhe pse pak a shumë justifikohen nga skenari, janë shumë të zakonshme dhe shumë të pëlqyera. Bëhet fjalë për nudot, të cilat në pjesën më të madhe janë konsideruar si të lira dhe të pranishme vetëm për të tërhequr më shumë publikun. Megjithatë, është një prej tyre që dikur ndihmoi një aktore të fitonte një Oscar.

Aktorja në fjalë është Halle Berry, e cila fitoi çmimin më të rëndësishëm në Hollywood në vitin 2002, për ‘Monster’s Ball’. Në të, ajo luajti në një skenë dashurie shumë të komentuar dhe në atë kohë ajo vetë pranoi se një xhirim i mëparshëm e kishte ndihmuar dhe se pa atë rol, ajo kurrë nuk do të ishte në gjendje të xhironte filmin që i dha një Oscar.

Bëhet fjalë për nudo e saj në ‘Operation Swordfish’, i publikuar gjithashtu në vitin 2001 dhe se ajo vetë e pranoi se ishte “falas” dhe se në atë kohë u spekulua se e kishte bërë të fitonte gjysmë milioni dollarë, gjë që iu shtua dy milionë rroge që ka marrë për atë filmim. Thashethemet u hodhën edhe nga vetë regjisori Dominic Serna dhe u mor në pyetje nga vetë Berry pak më vonë: “Nëse do të kisha paguar për to, do të kishte qenë shumë më tepër se 500,000 dollarë”, tha ai.