Nuk do ketë më “Ibra Kadabra”, më në fund edhe Zlatan i jep fund…

Zlatan Ibrahimoviç i ka dhënë fund karrierës së tij si futbollit. Sulmuesi 41-vjeçar, i cili luante me Milanin, i dha lamtumirën futbollit në ‘San Siro’ një ditë më parë, ku u përshëndet nga qindra tifozë. 988 ndeshje profesionale dhe 573 gola, bota e futbollit përshëndet suedezin mes duartrokitjeve, urimeve dhe lotëve.

‘Kapitulli i ri i jetës sime është gati të vijë! Kam shumë kujtime dhe emocione nga ky stadium. Herën e parë që erdha më dhatë lumturinë dhe herën e dytë më dhatë dashuri. Falenderoj familjen time për durimin e më pas edhe familjen e dytë, lojtarët, trajnerin dhe stafin. Dhe sërish drejtuesit për mundësinë që më dhanë. Kështu që nga zemra ju them faleminderit fansave. Më bëtë të ndihem si në shtëpinë time, do të jem një mbështetës i Milanit për gjithë jetën. Ka ardhur koha t’i them lamtumirë futbollit dhe jo juve. Shumë emocione! Nuk dua të vendos me nxitim, dua të marr kohën time përpara se të vendos se çfarë të bëj.’- tha Ibrahimoviç.