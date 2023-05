Nuk do të ketë qeli dhe hekura nga dritare, si duket nga brenda burgu i ri i grave në Skoci

Një burg i ri grash që është ndërtuar në Skoci dhe ka kushtuar 85 milionë paund do të hapet këtë verë, duke sjellë risinë e një institucioni të vuajtjes së dënimit pa qeli, por me dhoma dhe këto të pakufizuara me hekura përreth dritareve.

HMP Stirling do të strehojë rreth 100 të burgosura dhe është projektuar me një qasje të moderuar për traumat, e cila merr parasysh gjininë për të ndihmuar më mirë në rehabilitimin e personave që vuajnë dënimin.

Burgu, i cili do të hapet me më shumë se dy vite vonesë do të shërbejë gjithashtu si një institut për shkelësit e rinj dhe përfshin fusha për të ndihmuar gratë që kanë nevojë për mbështetje më intensive të shëndetit mendor.

Përveç kësaj, ajo ka një njësi riintegrimi, një njësi progresi, një njësi për nënën dhe foshnjën dhe një qendër vlerësimi.

Ekzistojnë gjithashtu zona më të vogla akomodimi, për të cilat Shërbimi i Burgjeve Skoceze (SPS) tha se ka prova që mbështesin se ato janë më efektive në arritjen e rezultateve më të mira për gratë.

Gjatë një vizite në objekt të enjten, Sekretarja e Drejtësisë Angela Constance tha: “Kjo është një strukturë e klasit botëror që do të ofrojë kujdes udhëheqës për gratë që janë dënuar me paraburgim. Ajo ka të gjitha shërbimet e duhura, mjedisin e duhur dhe pajisjet e duhura për të bërë më mirë nga gratë për të përmirësuar perspektivat e tyre të rehabilitimit dhe riintegrimit në komunitet“.

HMP Stirling do të zëvendësojë Cornton Vale si burgu i vetëm për gratë në Skoci.

Disa të burgosura femra mbahen gjithashtu në HMP Edinburgh, HMP Greenock dhe HMP Grampian.

Njësi më të vogla të kujdestarisë në komunitet – të cilat janë krijuar gjithashtu për të njohur nevojat e grave të paraburgosura – janë hapur tashmë në Dundee dhe Glasgow.

p.k\dita