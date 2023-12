Opozita bie në paranoja, Altin Goxhaj: Sa herë Veliaj shkon në Amerikë, i ndodh një tragjedi PD-së

Ngjarjet e fundit me “non grata” dhe arrest shtëpie për Sali Berishen, duket se po ngjallin shumë paranoja në radhet e PD. Për dreq këto ngjarje të mëdha po përkojnë me vizitat e kryebashkiakut Erion Veliaj në SHBA. Edhe sot, kur SPAK kërkoi arrestimin e Sali Berishes, Veliaj ndodhet ne SHBA, më konkretisht në New York.

Dhe Altin Goxhaj duket se është njeriu që u paraprin paranojave në PD. Ai e ka lidhur vendimin e SPAK për arrestimin e ish-kryeministrit Berisha me vizitën e Veliajt në SHBA. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Goxhaj akuzon Çim Pekën, drejtorin e televizionit të familjes Berisha, për censurë. Ai insiston se ka tentuar t’i shpjegojë të gjithëve lidhjen midis vizitave të Veliajt në SHBA dhe ngjarjeve tragjike në opozitë, por Çim Peka e mban të fshehtë këtë lidhje sepse ka lidhje miqesie me Veliajn.

“Veliaj në SHBA, SPAK kërkon arrest për Berishën. Sa herë Veliaj shkon në Washington të nesërmen plas nongrata, masa e sigurisë në SPAK, tani dhe arresti. Kam kaq kohë që ua shpjegoj këtë realitet që ua fshehin. Ndaj jam në censurë totale. Sidomos nga Syri i Çimit, shokut të Veliajt”, shkruan Goxhaj.

a.c./dita