Opozita tërbohet për mungesën e tij në Kuvend, Rama shfaqet për inspektim në Orikum-Dukat

Seanca e fundit parlamentare që po zhvillohet këtë të enjte po shoqërohet me debate të shumta, pasi deputetët e opozitës kërkojnë që të kenë patjetër interpelancë për inceneratorët me kryeministrin Rama.

Kërkesat e tyre janë refuzuar ndaj ata kanë bllokuar foltoren dhe nuk lejojnë vazhdimin e seancës me rendin e ditës.

E ndërsa në Kuvend vazhdojnë debatet kryeminstri Rama është larguar nga Tirana për të inspekruar akset e reja në Orikum – Dukat dhe Palasë – Dhërmi i shoqëruar me ministren Belinda Balluku.

“Në akset e reja Orikum – Dukat dhe Palasë – Dhërmi, ende në punë e sipër po të hapura përkohësisht, për të lehtësuar qarkullimin e automjeteve, në këtë periudhë fluksesh të larta të lëvizjes së automjeteve.

Në qershorin e 2024-ës kjo pjesë shumë e rëndësishme e gjerdanit të ri infrastrukturor të bregut Jonian do të jetë e përfunduar, ndërkohë që po punohet me projektin për rrugën e re turistike që nga Dhërmiu në Himarën dhe Sarandë, përmbi kreshtat e kodrave, e cila do të jetë një alternativë çliruese për zhvillimin e infrastrukturës hoteliere dhe çlirimin e trafikut në bregdetin jugor të Shqipërisë 2030, kampione e Ballkanit në Turizëm”,-shkruan Rama në postimin e tij në Facebook.