“Pakt i ndyrë”, thotë deputetja, ja si i përgjigjet Rama pyetjes nëse po bën negociata të fshehta me “non gratan”

Nënkryetarja e PD-së, Flutura Açka, i ka quajtur “pakt të ndyrë Rama-Berisha” negociatat e fshehta mes kryetarëve të grupeve parlamentare, Bledi Çuçi dhe Gazment Bardhi.

Deputetja Açka shkruan se demokratët dhe “argatët e Shqipërisë janë në vigjilje të paktit të ndyrë Rama-Berisha”.

Flutura Açka shkruan se ky është pakti i dytë mes kreut të qeverisë dhe ish-kryeministrit, pas atij në vitin 2008.

“Pakti i parë Rama-Berisha, prill 2008! Pakti i dytë Rama-Berisha, prill 2024. Mbani shënim, do t’ju duhet kur t’ia vijë koha për t’u ankuar”, shprehet deputetja.

Kreu i PS, Rama u pyet ndërkohë sot në Shkodër nëse po bën negociata me Berishën.

Më poshtë, përgjigja e tij:

“Nuk arrij ta kuptoj nëse ata të cilët komentojnë marrëveshje për ngritjen e disa komisioneve hetimore bëjnë sikur nuk kuptojnë apo nuk kuptojnë sepse ne e kemi thënë shumë kohë më parë dhe është e njëjta gjë që përsëris.

Ne nuk kemi refuzuar dhe nuk kemi shkelur asnjë të drejtë për ngritjen e komisioneve hetimore. Ne kemi refuzuar të votojmë iniciativa që në emrin e komisioni hetimor shkelnin kornizën e mire përcaktuar nga vendimet e GJK.

E kemi thënë dhe e përsëris prapë, kjo nuk është çështje negociatash, por të drejtash. Opozita apo opozitat kanë të drejtë të ngrenë një komision, por duhet të jetë brenda kornizës së mire përcaktuar nga vendimet e GJK.

Çdo iniciativë e tillë ka miratimin tonë, nuk ka nevojë për bisedime.

Sa i përket reformës zgjedhore, është një praktikë që ka dalë nga konteksti kohës që jetojmë dhe ne si PS me mbarimin e afatit do t’ia lëmë në tryezë kuvendit dhe nëse do ketë të tjerë që do duan të lënë propozimet do t’i lënë”.

Më herët Rama është shprehur se nuk flet me non gratat se nuk komenton non gratat, etj.

n.s. / dita