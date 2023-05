Pandemi e re në horizont? Çfarë është Metapneumovirusi, sëmundja që po alarmon mjekët

Disa njerëz në mediat sociale kanë diskutuar metapneumovirusin njerëzor, ose HMPV. Shumica e njerëzve ndoshta nuk kanë dëgjuar për virusin, por nuk është shkak për alarm. Është një sëmundje e frymëmarrjes që, për shumicën e atyre që e marrin, do të ndjehen si një ftohje e zakonshme.

Çfarë është metapneumovirusi i njeriut?

Metapneumovirusi i njeriut, i cili u zbulua në vitin 2001, është një paramyxovirus, një familje virusesh që dihet se shkakton një gamë të gjerë infeksionesh të zakonshme. Paramyxoviruse të tjerë përfshijnë parainfluenza, virusin respirator sincicial (RSV), fruthin dhe shytat.

“Kjo zakonisht shkakton një ftohje – jo shumë e rëndësishme në shumicën e individëve”, tha Monica Gandhi, një eksperte e sëmundjeve infektive në Universitetin e Kalifornisë në San Francisko.

Pse njerëzit flasin për metapneumovirus?

Ashtu si sëmundjet e tjera të frymëmarrjes, rastet e metapneumovirusit njerëzor kanë qenë në rritje. Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve raportuan këtë muaj rritje të pazakonta të rasteve këtë pranverë në të gjithë Shtetet e Bashkuara.

Ekspertët e viruseve kanë spekuluar se rritja e një numri virusesh, përfshirë RSV, mund të jetë një pasojë e bllokimeve dhe maskimit të Covid. Ndërveprimet e vogla me viruset e nxisin sistemin tonë për të trajtuar më mirë ekspozimet e ardhshme ndaj viruseve. Por pas vitesh maskimi dhe distancimi social në shkolla, fëmijët kanë më pak mbrojtje biologjike për të shmangur viruset e shumta në të njëjtën kohë.

Cilat janë simptomat e HPMV?

Virusi, i cili zakonisht shfaqet në dimër dhe pranverë, më së shpeshti prek traktin e sipërm respirator, duke shkaktuar kongjestion nazal, kollë dhe gulçim, si dhe temperaturë. Zakonisht zgjat tre deri në shtatë ditë.

A është HPMV ndonjëherë serioze?

Metapneumovirusi i njeriut është zakonisht i butë, por mund të ketë pasoja më serioze për fëmijët e vegjël, të rriturit e moshuar dhe ata me sistem imunitar të dobësuar.

Në disa raste, mund të përparojë në traktin e poshtëm të frymëmarrjes, duke çuar në një sëmundje më të rëndë si bronkioliti, i cili shkakton ënjtje, acarim dhe grumbullim të mukusit në mushkëri ose pneumoni. Në varësi të ashpërsisë, virusi zakonisht zgjat të njëjtën kohë si viruset e tjera, rreth tre deri në shtatë ditë, tha Gandhi.

Si përhapet HPMV?

Metapneumovirusi i njeriut përhapet në mënyrë të ngjashme me viruset e tjerë – përmes grimcave të ajrit të prodhuara nga kollitja ose teshtitja, përmes kontaktit fizik me një person që ka virusin, ose duke trajtuar objekte të kontaminuara dhe më pas duke prekur sytë, gojën ose hundën, sipas CDC.

Gandhi tha se është e rëndësishme të theksohet se virusi mund të përhapet edhe kur njerëzit janë asimptomatikë. Në një studim, infeksionet asimptomatike të metapneumovirusit njerëzor përbënin të paktën 38 përqind të infeksioneve.

“Por koha kur jeni më infektues në të gjitha sëmundjet infektive është kur keni simptoma aktive sepse po e përhapni atë – po e kollitni përmes gojës, po e teshtitni përmes hundës”, tha ajo.

A ka ndonjë vaksinë? Si trajtohet HMPV?

Nuk ka vaksinë për metapneumovirusin njerëzor dhe trajtimi është i kufizuar në kujdesin mbështetës.

“Ne përpiqemi t’ju bëjmë të ndiheni më mirë dhe të sigurohemi që frymëmarrja juaj të jetë në rregull ndërsa trupi juaj lufton virusin”, tha William Schaffner, një profesor i sëmundjeve infektive dhe mjekësisë parandaluese në Universitetin Vanderbilt. Edhe pse e rrallë, Schaffner tha se në raste të rënda në të cilat njerëzit kanë vështirësi në frymëmarrje, “mund t’i vendosim në një njësi të kujdesit intensiv dhe t’i trajtojmë atje”, por shumica e njerëzve shërohen plotësisht vetë.

Ndryshe nga koronavirusi i ri dhe variantet e tij që shkaktojnë Covid, metapneumovirusi njerëzor është një virus respirator që ka qenë rreth e rrotull për dekada, tha Gandhi.

“Shpresojmë se në të ardhmen do të shohim përparime kundër metapneumovirusit njerëzor. Por ne kemi jetuar me të për një kohë të gjatë”, tha ajo. “Kjo nuk është ajo që do të shkaktojë një pandemi”, përfundoi.